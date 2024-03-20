Злата Огнєвіч шокувала величезною сумою кредиту, який довго не могла виплатити

Співачка Злата Огнєвіч пригадала, що на початку пандемії коронавірусу втрапила у багатотисячний борг, через який їй довелося позичати гроші та навіть продати свої коштовності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю виконавиці для програми "33 запитання" на Люкс ФМ.

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Зі слів співачки, перед початком пандемії вона позичила 17 тисяч доларів (близько 666 тис. грн) для підготовки до концертного туру "Чекай".

Однак через карантин і пов'язані з ним обмеження, частину заходів довелося скасувати.

Згідно з умовами контракту, виконавиці довелося частково оплатити заброньовані майданчики для виступів, що призвело до значних фінансових втрат.

"Коли почалася пандемія, то сталася ситуація, коли я була винна 17 тисяч доларів. Для мене це величезна сума, для когось можливо ні, скажуть, артисти мільярдери і що таке для неї 17 тисяч. Ні, для мене ця сума була тумач. Я виплачувала її 2 роки, і працювала, і займала. Я її не витратила", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"У мене був тур "Чекай" і інша половина тура "Чекай" мала відбутися якраз коли почався коронавірус, пандемія. І там якраз частина майданчиків були оплачені, частково треба було оплатити за контрактами. І так сталося, що через цей тур, я влетіла в 17 тисяч доларів. І для мене це просто…", - додала вона.

Також Огнєвіч зізналася, що "не могла жити з такою думкою, що комусь щось винна".

"Я щось продала з коштовностей, з прикрас, щось напрацювала віддала", - сказала знаменість.

Через карантинні заходи, які частково сповільнили її творчу діяльність, співачка опинилася у фінансовій кризі на певний період.

Злата також зізналася, що з початком повномасштабної війни в Україні знову зіштовхнулася з фінансовими труднощами, яки змусили її переключити свою увагу на роботу у соцмережах.

"На момент повномасштабного вторгнення творчість дуже мало монетизувалася, бо ми звикли інакше, різні там опен-ейри, концерти, корпоративи і ми почали заробляти блогерством. І на якийсь момент блогерство стало приносити більше заробітку аніж артистична діяльність. Потім все якось вирівнялось і артистична діяльність почала приносити більше", - поділилася зірка.