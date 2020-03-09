Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс"

Злата Огневич прокомментировала слухи о романе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Певица поделилась откровениями в интервью Кате Осадчей, которое вышло в программе "Светская жизнь".

Осадчая попросила рассказать, был ли роман у певицы с Хлывнюком, и правда ли, что он - соавтор новой песни Златы.

Певица сказала, что романа не было, просто выпили кофе пару раз.

"Просто выпили кофе пару раз, и я думала, что он хочет мне предложить дуэт... Но так как у него недавно уже был дуэт, то я думаю, что буду искать себе другого компаньона", - высказалась певица.

Также Злата рассказала, почему кардинально изменила цвет волос - перекрасившись из брюнетки в блондинку. Певица заинтриговала поклонников, рассказав, что на это ее натолкнули некоторые жизненные перемены, а какие именно - можно будет услышать в ее новой песне.

Кроме того, певица рассказала, что ездила на Бали в разгар коронавируса. Из-за этого ее не хотели пускать в самолет, чтобы вернуться домой.

Злата Огневич рассказала о "романе" с Андреем Хлывнюком (видео: 1+1)

Ранее мы писали, что Злата Огневич рассказала о большой трагедии в ее семье, и почему долгое время ей не разрешали купаться в открытых водоемах.