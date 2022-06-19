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Злата Огнєвіч розповіла, як її батько в Харкові оперує поранених: "Я ним дуже пишаюся"

Новость на русском →
Харків, Неділя 19 червня 2022 22:57
Злата Огнєвіч розповіла, як її батько в Харкові оперує поранених: "Я ним дуже пишаюся" Фото: Злата Огнєвіч (facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)
Автор: Володимир Костирін

Злата Огнєвіч розповіла, як її батько-хірург вирушив до Харкова, який продовжують регулярно обстрілювати російські окупанти, для надання медичної допомоги захисникам України. Знаменита співачка також зізналася, що спілкується з батьком телефоном кожен день.

Про це артистка розповіла ТСН.

Зірка уточнила, що її 67-річний батько Леонід Бордюг - військовий хірург за фахом - відправився до Харкова, практично на передову, ще на початку квітня.

"Він вирішив поїхати допомагати, це його обов'язок, як чоловіка перед країною. Я ним дуже пишаюся", - зазначила співачка, учасниця шоу "Холостячка 2".

Також Огнєвіч повідомила, що щодня на зв'язку з ним телефоном, і "тепер завжди бере трубку від тата".

Злата Огнєвіч розповіла, як її батько в Харкові оперує поранених: &quot;Я ним дуже пишаюся&quot;

Злата Огнєвіч з батьком Леонідом Бордюгом (фото: facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)

Леонід Бордюг раніше керував Центром первинної медико-санітарної допомоги Судацької міської ради в Криму, звідки родом співачка. Коли півострів окупувала Росія, сім'я переїхала на материкову частину України.

Ще 2 квітня артистка написала у мережі, що її тато їде до Харкова допомагати пораненим бійцям.

"Знаючи, який він чудовий лікар, я упевнена, що йому вдасться допомогти багатьом. Намагаюсь не думати про ризик в цій гарячій точці, бо всі зараз ризикують своїм життям і здоров'ям. ЗСУ і всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або в напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям. І навіть діти ... вони вірять в те, що добро переможе. А разом з ними віримо і ми дорослі. Разом до перемоги", - зазначила Злата.

Злата Огнєвіч розповіла, як її батько в Харкові оперує поранених: &quot;Я ним дуже пишаюся&quot;

Злата Огнєвіч (фото: facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)

Нагадаємо, у березні "Холотячка 2" записала емоційне відеозвернення до жителів країни-агресора, і назвала росіян ізгоями та проклятим народом.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у США в Чикаго Злату Огнєвіч вигнав з машини таксист-расист - водію дуже не сподобалося, що зірка розмовляє українською мовою.

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Харків Злата Огнєвіч
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