Зламалася кулькова ручка? Ось, як можна видалити чорнило з одягу

Іноді звичайнісінька ручка може несподівано зламатися - і залишити на одязі кольорову пляму. Хоча може здаватися, що позбутися такого забруднення неможливо, способи все ж існують.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали способи і поради, які допоможуть вивести пляму від ручки з одягу.

Як видалити пляму від ручки покроково

Коли справа доходить до виведення чорнильних плям з одягу, слід розрізняти два типи чорнила:

на водній основі - часто зустрічається в гелевих ручках, пір'яних ручках і маркерах, що змиваються, легше виводяться;

на масляній основі - зазвичай використовуються в кулькових ручках, є густими і жирними, що ускладнює їх видалення з одягу;

Чорнило на масляній основі також є гідрофобним, тобто відштовхує воду.

Хоча існують загальні методи для видалення плями від ручки, найперше, що слід зробити - перевірити етикетку на одязі, щоб визначити матеріал і прочитати інструкції з догляду.

Видаляти пляму від чорнила радять таким чином:

якщо пляма від чорнила свіжа, негайно промокніть її чистою тканиною або паперовим рушником, щоб увібрати якомога більше надлишків рідини;

якщо чорнильна пляма засохла, почніть з просочення забрудненої ділянки медичним спиртом, протестувавши спирт на непомітній ділянці одягу - промокніть чорнильну пляму чистою ганчіркою, паперовим рушником або ватною кулькою і протріть спиртом, злегка натискаючи, намагаючись не терти тканину;

промийте одяг прохолодною водою, щоб видалити чорнило і спирт;

виперіть одяг у пральній машині, використовуючи холодний режим або режим кімнатної температури.

Перш ніж сушити одяг, огляньте пляму, щоб переконатися, що вона вивелася. Якщо пляма залишилася, повторюйте процес, поки вона не зникне. Потім висушіть виріб на повітрі.

Як вивести чорнильну пляму мийним засобом і лаком

Такий спосіб краще застосовувати для виведення плями з бавовняної тканини. Щоб вивести чорнило з бавовняної сорочки, спочатку слід злегка збризнути тканину лаком для волосся, щоб послабити дію пігменту.

Потім радять чистити одяг від чорнильної плями таким чином:

замочіть виріб на 30 хвилин у розчині з 0,5 ч. л. засобу для миття посуду та 1 ст. л. білого оцту, розведеного в 0,9 л теплої води;

промийте прохолодною водою;

зачекайте, доки одяг висохне.

Якщо пляма від чорнила не зникає, притисніть до неї ватний диск, змочений спиртом. Після видалення чорнильної плями промокніть її прохолодною водою, а потім сухою ганчіркою.

Як вивести пляму від ручки лаком для волосся і оцтом

Лак для волосся може допомогти вивести пляму з вовняного одягу. Для цього рекомендують зробити наступне:

якомога швидше промокніть пляму від кулькової ручки паперовими рушниками;

спробуйте спочатку змочити вовну холодною водою, щоб побачити, чи зникає пляма;

якщо пляма залишилася, збризніть її лаком для волосся;

змочіть одяг теплою водою - це повинно видалити залишки чорнила і лаку для волосся.

За потреби використовуйте дистильований білий оцет, розчинивши його у воді у співвідношенні 1 до 1, і обережно почистити пляму м'якою щіткою. Потім потрібно промити пляму під холодною водою.

Як вивести чорнильну пляму содою

Для виведення чорнильних плям на одязі можна використовувати харчову соду, змішану з водою. Для цього зробіть пасту з двох частин харчової соди та однієї частини води і акуратно нанесіть її на пляму.

Обережно потріть ділянку, намагаючись не розмазати пасту, потім промийте і, якщо пляма зникла, виперіть річ у звичайному режимі.

Як вивести чорнило зубною пастою

Зубна паста, можливо, не найефективніший метод виведення чорнила з тканини, але в крайньому разі вона може допомогти.

Просто нанесіть на пляму від чорнила зубну пасту на негелевій основі і залиште на кілька хвилин, а потім промийте місце холодною водою.

Повторюйте ці дії, поки пляма не зникне. Тільки не забудьте протестувати невелику непомітну ділянку перед нанесенням зубної пасти, щоб переконатися, що вона не пошкодить тканину.