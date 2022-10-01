Зірвали гриби на дитячому майданчику, але не їли: в Одесі до реанімації потрапили двоє дітей
Вперше цього року зафіксовано випадки отруєння дикорослими грибами в Одеській області. Так, за минулий тиждень постраждали 4 людини. Серед них і діти, які не їли знайдені на майданчику гриби - лише торкалися, після чого, не помивши руки, брали вдома іншу їжу.
Про це передали в ГУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" на сторінці у Facebook.
Фахівці звернули увагу на погіршення ситуації в області щодо отруєнь дикорослими грибами.
"За минулий тиждень було зареєстровано відразу три випадки отруєння дикорослими грибами (далі - ДГ) з чотирма постраждалими, двоє з яких - діти. Це перші випадки отруєнь ДГ за 2022 р., однак настільки швидке зростання захворюваності на отруєння ДГ привертає увагу до цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.
Де і як це сталося
7-річний хлопчик із міста Южне гостював у бабусі у селі Анатоліївка в Миколаївській області, де з дівчинкою 6 років під час гри на дитячому майданчику вони зірвали дикорослі гриби. Діти кажуть, що не їли їх, але коли повернулися додому брудними руками брали печиво. За пів години у дітей розпочалася нудота, блювота.
У терміновому порядку їх повезли в Южне до міської лікарні, звідки "швидкою" переправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Дітей госпіталізували до реанімаційного відділення. Лікарі поставили попередній діагноз: "Отруєння грибами середньої важкості. Гастроінтестинальна форма".
Інші випадки отруєння сталися у Роздільнянському районі. Одна з постраждалих - мешканка селища Захарівка, яка з'їла гриби, зібрані у місцевому лісі та приготовлені самостійно. Вони були схожі на маслюки.
У цьому ж районі мешканка села Перехрестове зібрала у себе на городі дикорослі гриби, схожі на печериці, та приготувала на обід.
Обох жінок після вживання грибів госпіталізували 29 вересня. Лікарі поставили діагноз "Гастродуоденіт".
Профілактичні заходи - як не отруїтися грибами:
- Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, які підлягають контролю та продаються у торговельній мережі.
- Не купуйте гриби на стихійних ринках.
- Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
- Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву - одразу викиньте, не залишайте його поряд з іншими.
- Не беріть занадто молоді чи старі гриби, тому що їх легко переплутати з отруйними.
- Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби поглинають широкий спектр отруйних речовин, у тому числі важкі метали.
- Не збирайте дикорослі гриби у посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
- Не куштуйте сирі гриби.
- Вдома ще раз ретельно перевірте їх: всі сумнівні потрібно викинути.
- Готуйте дикорослі гриби протягом першої доби після збору.
- Варіть гриби не менше 3 разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
- Оглядайте двори, дитячі майданчики, куди ходять гуляти ваші діти на наявність грибів - ліквідуйте проблему до її появи.
- Проводьте роз'яснювальну роботу з дітьми про небезпеку, яку несуть в собі дикорослі гриби.
Нагадаємо, раніше, на фоні старту сезону "тихого полювання", медики пояснили, як уникнути отруєння грибами.
А також перед цим ми розповідали, що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами, та як треба надавати першу допомогу.