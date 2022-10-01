Сорвали грибы на детской площадке, но не ели: в Одессе в реанимацию попали двое детей

Впервые в этом году зафиксированы случаи отравления дикорастущими грибами в Одесской области. Так, за прошедшую неделю пострадали 4 человека. Среди них и дети, которые не ели найденные на площадке грибы - лишь касались, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.

Об этом передали в ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" на странице в Facebook .

Специалисты обратили внимание на ухудшение ситуации в области относительно отравлений дикорастущими грибами.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано сразу три случая отравления дикорастущими грибами (далее - ДГ) с четырьмя пострадавшими, двое из которых - дети. Это первые случаи отравлений ДГ за 2022 г., однако столь быстрый рост заболеваемости отравлением ДГ привлекает внимание к этой проблеме", - говорится в сообщении.

Где и как это произошло

7-летний мальчик из города Южное гостил у бабушки в селе Анатольевка в Николаевской области, где с девочкой 6 лет во время игры на детской площадке они сорвали дикорастущие грибы. Малыши говорят, что не ели их, но когда вернулись домой грязными руками брали печенье. Через полчаса у детей началась тошнота, рвота.

В срочном порядке их повезли в Южное в городскую больницу, откуда на "скорой" переправили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Детей госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи поставили предварительный диагноз: "Отравление грибами средней тяжести. Гастроинтестинальная форма".

Другие случаи отравления произошли в Раздельнянском районе. Одна из пострадавших - жительница поселка Захаровка, которая съела грибы, собранные в местном лесу и приготовленные самостоятельно. Они были похожи на маслята.

В этом же районе жительница села Перехрестово собрала у себя на огороде дикорастущие грибы, похожие на шампиньоны, и приготовила на обед.

Обеих женщин после употребления грибов госпитализировали 29 сентября. Врачи поставили диагноз "Гастродуоденит".

Профилактические меры - как не отравиться грибами: