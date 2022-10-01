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Сорвали грибы на детской площадке, но не ели: в Одессе в реанимацию попали двое детей

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Одесская область, Суббота 01 октября 2022 07:49
Сорвали грибы на детской площадке, но не ели: в Одессе в реанимацию попали двое детей Коллаж РБК-Украина: из-за дикорастущих грибов госпитализированы дети с отравлением
Автор: Владимир Костырин

Впервые в этом году зафиксированы случаи отравления дикорастущими грибами в Одесской области. Так, за прошедшую неделю пострадали 4 человека. Среди них и дети, которые не ели найденные на площадке грибы - лишь касались, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.

Об этом передали в ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" на странице в Facebook.

Специалисты обратили внимание на ухудшение ситуации в области относительно отравлений дикорастущими грибами.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано сразу три случая отравления дикорастущими грибами (далее - ДГ) с четырьмя пострадавшими, двое из которых - дети. Это первые случаи отравлений ДГ за 2022 г., однако столь быстрый рост заболеваемости отравлением ДГ привлекает внимание к этой проблеме", - говорится в сообщении.

Где и как это произошло

7-летний мальчик из города Южное гостил у бабушки в селе Анатольевка в Николаевской области, где с девочкой 6 лет во время игры на детской площадке они сорвали дикорастущие грибы. Малыши говорят, что не ели их, но когда вернулись домой грязными руками брали печенье. Через полчаса у детей началась тошнота, рвота.

В срочном порядке их повезли в Южное в городскую больницу, откуда на "скорой" переправили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Детей госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи поставили предварительный диагноз: "Отравление грибами средней тяжести. Гастроинтестинальная форма".

Другие случаи отравления произошли в Раздельнянском районе. Одна из пострадавших - жительница поселка Захаровка, которая съела грибы, собранные в местном лесу и приготовленные самостоятельно. Они были похожи на маслята.

В этом же районе жительница села Перехрестово собрала у себя на огороде дикорастущие грибы, похожие на шампиньоны, и приготовила на обед.

Обеих женщин после употребления грибов госпитализировали 29 сентября. Врачи поставили диагноз "Гастродуоденит".

Профилактические меры - как не отравиться грибами:

  • Лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении - сразу выбросьте, не оставляйте его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы, так как их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте дикорастущие грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • Не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно их проверьте: все сомнительные нужно выбросить.
  • Готовьте дикорастущие грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее 3 раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
  • Осматривайте дворы, детские площадки, куда ходят гулять ваши дети на наличие грибов - устраняйте проблему до ее появления.
  • Проводите разъяснительную работу с детьми об опасности, которую несут в себе дикорастущие грибы.

Напомним, ранее, на фоне старта сезона "тихой охоты", медики объяснили, как избежать отравления грибами.

А также перед этим мы рассказывали, что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами, и как нужно оказывать первую помощь.

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Одесса отравление гриби