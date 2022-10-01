Сорвали грибы на детской площадке, но не ели: в Одессе в реанимацию попали двое детей
Впервые в этом году зафиксированы случаи отравления дикорастущими грибами в Одесской области. Так, за прошедшую неделю пострадали 4 человека. Среди них и дети, которые не ели найденные на площадке грибы - лишь касались, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.
Об этом передали в ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" на странице в Facebook.
Специалисты обратили внимание на ухудшение ситуации в области относительно отравлений дикорастущими грибами.
"За прошедшую неделю было зарегистрировано сразу три случая отравления дикорастущими грибами (далее - ДГ) с четырьмя пострадавшими, двое из которых - дети. Это первые случаи отравлений ДГ за 2022 г., однако столь быстрый рост заболеваемости отравлением ДГ привлекает внимание к этой проблеме", - говорится в сообщении.
Где и как это произошло
7-летний мальчик из города Южное гостил у бабушки в селе Анатольевка в Николаевской области, где с девочкой 6 лет во время игры на детской площадке они сорвали дикорастущие грибы. Малыши говорят, что не ели их, но когда вернулись домой грязными руками брали печенье. Через полчаса у детей началась тошнота, рвота.
В срочном порядке их повезли в Южное в городскую больницу, откуда на "скорой" переправили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.
Детей госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи поставили предварительный диагноз: "Отравление грибами средней тяжести. Гастроинтестинальная форма".
Другие случаи отравления произошли в Раздельнянском районе. Одна из пострадавших - жительница поселка Захаровка, которая съела грибы, собранные в местном лесу и приготовленные самостоятельно. Они были похожи на маслята.
В этом же районе жительница села Перехрестово собрала у себя на огороде дикорастущие грибы, похожие на шампиньоны, и приготовила на обед.
Обеих женщин после употребления грибов госпитализировали 29 сентября. Врачи поставили диагноз "Гастродуоденит".
Профилактические меры - как не отравиться грибами:
- Лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках.
- Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении - сразу выбросьте, не оставляйте его рядом с другими.
- Не берите слишком молодые или старые грибы, так как их легко перепутать с ядовитыми.
- Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
- Не собирайте дикорастущие грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
- Не пробуйте сырые грибы.
- Дома еще раз тщательно их проверьте: все сомнительные нужно выбросить.
- Готовьте дикорастущие грибы в течение первых суток после сбора.
- Варите грибы не менее 3 раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
- Осматривайте дворы, детские площадки, куда ходят гулять ваши дети на наличие грибов - устраняйте проблему до ее появления.
- Проводите разъяснительную работу с детьми об опасности, которую несут в себе дикорастущие грибы.
Напомним, ранее, на фоне старта сезона "тихой охоты", медики объяснили, как избежать отравления грибами.
А также перед этим мы рассказывали, что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами, и как нужно оказывать первую помощь.