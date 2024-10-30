Зірковий косметолог пояснила, як зовнішність впливає на емоційне благополуччя

– Варто змінювати свій зовнішній вигляд, щоб покращити своє емоційне самопочуття, чи ж краще зосередитись на внутрішньому розвитку?

– Одного без іншого бути не може. Як кажуть: "У здоровому тілі - здоровий дух". Це народна мудрість і, можна сказати, що вона відповідає дійсності, але все ж таки, я б не уповала тільки на здорове тіло, бо і над внутрішнім світом треба працювати, приділяючи цьому достатньо уваги.

Звісно, коли твоя зовнішність подобається тобі, то й емоційне самопочуття в гарному стані, але мені зустрічались різні випадки. Наприклад, дуже гарна дівчина може бути невпевнена у своїх зовнішніх властивостях, а людина, яка виглядає аморально, неестетично і негарно, а до цього ще й веде відповідний спосіб життя, може бути доволі самовпевненою (дуже часто саме так і буває).

Тому я б радила працювати над усіма аспектами, як зовнішніми, так і внутрішніми: оточувати себе правильними людьми, формувати корисні звички, працювати і над зовнішністю (спорт, косметологічний та медичний догляд, харчування, асани йоги тощо) і над внутрішнім світом (читання, спілкування з людьми, які надихають, а не пригнічують, медитації, асани йоги). Моя формула в тому, що треба досягати гармонії зовнішнього і внутрішнього світів.

– Зв'язок між регулярним доглядом за собою та емоційним благополуччям. Він існує?

– Безперечно так. Догляд за собою - це процес. Процес постійний, який зачіпає не тільки косметологію чи дерматологію, а й безліч інших аспектів: від стану волосся та нігтів до менструального циклу, від режиму сну до режиму тренувань, від режиму харчування до кількості випитої води за день - цей список можна продовжувати дуже довго.

Я точно знаю, що у людини, яка зайнята роботою, самовдосконаленням і іншими потужними процесами саморозвитку, часу на скиглення немає. Всі труднощі, які б вони не були жахливі, доведеться переживати нам всередині себе і прийде час, коли всі це зрозуміють (рано чи пізно), тому ми маємо бути емоційно стабільними. І якщо ви постійно зайняті процесом догляду за собою, побудовою благополучного та щасливого життя, ви неодмінно на цьому шляху зустрінете безліч перепон... Іноді так буває, що увесь шлях до успіху складається виключно з перепон, які нам треба подолати.

Я веду до того, що людина в процесі догляду за собою та своїм життям стає більш загартованою і витривалою, а це відповідно приводить і до емоційної стабільності, що зрештою переростає в емоційне благополуччя.

Дарія Тіщенко пояснила, як зовнішність впливає на емоційне благополуччя (фото надане експертом)

– Чи можна покращити самооцінку завдяки косметологічним процедурам, чи все ж це май йти з середини?

– На мою особисту думку, самооцінку можна не тільки покращити, а вивести її на новий рівень, стати більш впевненою в собі людиною і подобатись собі в усіх аспектах. Це все можна досягнути завдяки зовнішнім змінам і, звісно, змінам всередині вас. Як це працює?

Перш за все, при правильному виборі косметологічної клініки ви отримаєте не тільки якісні процедури, а й відповідну атмосферу. Я зі своїми пацієнтами розбираю їхні клінічні випадки та зовнішність, ми багато спілкуємось про бажані зміни, про те, що їх турбує, і таким чином встановлюємо та вибудовуємо відносини, які ґрунтуються на взаємоповазі й довірі.

Звідси починається наш шлях змін, в першу чергу, зовнішніх - це може бути лікування акне/розацеа, контуринг обличчя, а може й формування звички доглядати за собою, поважати і любити свою шкіру. Як правило, перші візуальні зміни дають нам величезний поштовх для становлення самовпевненості.

Посилаючись на свій багаторічний досвід, я з впевненістю можу сказати, що людина, яка вирішила свою естетичну проблему, виглядає щасливішою, і стає відкритішою до життя, тому моя відповідь на питання звучить так: наша самооцінка - це те, що йде із середини нас, але за допомогою косметологічних процедур можна змінити нашу зовнішність, покращити її та, як наслідок, змінити ставлення до себе, покохати себе і таким чином покращити свою самооцінку.

– Як подолати негативне сприйняття своєї зовнішності тим, хто цього потребує?

– Перш за все, я завжди уважно слухаю своїх пацієнтів, стараюсь відчути їх. Як правило, я бачу більше естетичних питань, над якими я б попрацювала з тим чи іншим пацієнтом, але моя головна задача - почути людину і постаратись їй допомогти. Тому, для початку, я точно стараюсь вирішити ту проблему, яка хвилює пацієнта, але це не завжди допомагає подолати негативне сприйняття себе, проте є вже дуже гарним стартом.

Коли ми на шляху до вирішення тих чи інших естетичних питань, коли взаємовідносини вибудовані і довіра пронизала наші стосунки, ми починаємо потроху розширювати спектр дії косметології. Це призводить до того, що пацієнт отримує результати кращі за ті, що він очікував, і тоді до нього приходить розуміння, що всі питання можна вирішити, але, на мою думку, найголовніше те, про що ми говоримо в кабінеті, бо дуже часто пацієнти перебільшують свої естетичні проблеми, і коли це множиться на негативний досвід вирішення, то до мене в кабінет заходять з дуже скептичним настроєм.

Головне - це показати результат, щоб у людини з'явилось розуміння того, що він може довіритись мені як лікарю і що ми завжди працюємо задля наших пацієнтів і на їхній результат. Тому орієнтація на результат - це те, що я пропагую як у своїй особистій практиці, так і в клініці. Відповідаючи на ваше питання: ми завжди уважно слухаємо наших пацієнтів і завжди працюємо на результат, який би перевершував очікування.

Дарія Тіщенко (фото надане експертом)

– Бувало таке, що ви спостерігали зміни в емоційному стані людини після косметологічних процедур?

– Так, я спостерігала такі зміни і неодноразово. Можу навести декілька прикладів.

Я лікувала підлітка від акне, це був розумний хлопець, який з усіх сил допомагав мені, дотримувався моїх рекомендацій щодо харчування, режиму сну, догляду за шкірою. Він був сильний ментально хлопець, але через акне - сором'язливий і важко налагоджував контакт, особливо, коли мова йшла про дівчат, але після того, як ми пройшли тернистий шлях лікування, отримали гарні результати і чисту шкіру, то до нього почала з'являтись увага від дівчат. Як наслідок, його невпевненість і сором'язливість зникла.

Я це пов'язую, як з процесом дорослішання, так і з візуальними зовнішніми змінами, його впевненість зростала поступово, це відчувалось і під час процедур. Тому тут знову ми говоримо про перетворення і зовнішні, і внутрішні, які дозволили відкрити людині впевненість у собі.

Також у мене була пацієнтка, яка мала недостатньо розвинене підборіддя і комплексувала через це дуже сильно, хоча проблема і не була виражена настільки, щоб всі навколо помічали її, проте для неї це був постійний стрес. Вона боялась, що їй хтось може про це дорікнути.

Я вам скажу, що після введення двох філерів людину просто підмінили. Вона вже не говорила постійно про цю свою проблему під час процедур, її обличчя почало їй подобатись. Ми зробили ще контурну пластику губ і далі працювали в основному над якістю шкіри, але в кабінеті у мене була вже інша людина - впевнена в собі, задоволена своєю зовнішністю і це не тільки відчувалось!

Це було помітно через призму тем для розмов, на які ми говорили, через активності, які почали з'являтись в її житті, про які вона мені розповідала.

Тому я вважаю, що наше візуальне сприйняття себе доволі сильно може впливати на наш психоемоційний стан.