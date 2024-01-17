Зіркові "близнюки". Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Серед зірок можна зустріти достатньо умовних “близнюків”, оскільки вони дуже схожі одне на одного і часто їх плутають глядачі.
РБК-Україна (проект Styler) зробило підборку акторів "близнюків" і залюбки ділиться ним з вами.
Завдяки тому, що жінки виглядають як сестри, одного разу Джордж Лукас запросив Кіру Найтлі на роль двійника Королеви Амідали Сабе в сазі "Зоряні війни", в якому грала Наталі Портман.
Обидві акторки стали успішними актрисами, яких часто плутають між собою. Їхня різниця у віці лише 4 роки та оскільки обидві не виглядають на свій вік, вони й зараз дуже сході.
Кіра Найтлі (фото: instagram.com/fanklubkeiraknightley)
Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)
Данієля Редкліфа, який виконав роль Гаррі Поттера і став улюбленим героєм дітей і дорослих в усьому світі є дуже схожим на виконавця головної ролі у не менш цікавій трилогії “Володар перснів” Елайджа Вуду.
Чоловіки дійсно дуже схожі та неодноразово у своїх інтерв’ю розповідали про те, як часто їх обох плутають. Все це через великі блакитні очі та типаж.
Данієль Редкліф та Елайджа Вуд (фото: instagram.com/daily_storm)
Ріана підкорила серця мільйонів фоловерів не лише завдяки своїм пісням, а ще й екзотичній зовнішності. Прісцилла має неймовірну схожість з зіркою, тому почала успішно цим користуватися. Дівчина веде свій блог і повторює образи співачки для своїх шанувальників.
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Присцилла Беатріс (фото: instagram.com/priscila.beatrice)
Кіану Рівз та Кріс Клейн дуже схожі одне на одного. Звичайно, Кріс Клейн не настільки знаменитий, але на його рахунку також є кілька відомих ролей, наприклад, "Американський пиріг" та у його продовженнях.
Крім того, в акторів суттєва різниця у віці - Кіану старший на 15 років, але це не заважає глядачам плутати акторів.
Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.charles.reeves)
Кріс Клейн (фото: instagram.com/iamchrisklein)
Міла Йовович та Лінда Євангеліста неймовірно схожі одна на одну навіть попри різницю у віці в 10 років. Вони мають однаковий колір очей та форму обличчя, що і дозволяє прихильникам плутати жінок.
Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Лінда Євангеліста (фото: instagram.com/lindaevangelista)
Раніше ми розповідали про те, як змінились головні актори трилогії "Володар перснів".
Також читайте наш матеріал про те, що персонажів "Гаррі Поттера" могли втілити інші актори.