Зірки українського ТБ поділилися найкумеднішим спогадом про святкування Нового року

Найкумедніший спогад зірок про святкування Нового року

Юрій Дяк, зірка серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Якось на Новий рік вирушив в теплу країну - Об’єднані Арабські Емірати. Все було чудово, сподобалося, але це було перед війною, і відчувалась якась тривожність. Літаком додому думки були не дуже оптимістичними. А до Еміратів, з собою в пакеті, я привіз гілочку ялинки: частинку одного континенту на інший. Поставив її там в пляшку з водою, щоб швидко не обсипалася.

Юрій Дяк (фото: пресслужба)

Декілька років тому, саме 31 грудня, я перевіз речі у свою квартиру. Це було чудове свято, бо я зустрічав Новий рік на підлозі власного житла, з олів’є в лоточку з кулінарії та шампанським, і чокався з вікнами. Той Новий рік мені запам’ятається на все життя.

Ігор Портянко, зірка "Зборів ОСББ"

Був в мене такий Новий рік, несподіваний і кумений. Історія трапилась декілька десятків років тому, я ще був неодружений. Друзі запросили мене до себе у Гостомель, але в мене були справи, і я відмовився. Але потім зрозумів, що встигаю до них на свято, і не попередивши їх, вирушив у дорогу. Дуже хотів зробити сюрприз...

Виїхав за декілька годин до свята, але вийшов не там, де треба було, блукав полями і лісами пару годин. Подивився на годинник - там вже 12 ночі! Я сів під ялинку, відкрив пляшку шампанського, трохи випив…

А шо було робити, адже Новий рік заскочив мене серед лісу в дорозі! Ще кружляв пару годин, вийшов на пост ДАІ, звідти зателефонував друзям - то якраз відбувалося в часи, коли мобілки тільки приходили в наше життя і були не в усіх. Але друзі прийшли і забрали мене… Проте та новорічна пригода мені запам'яталась.

Ігор Портянко (фото: пресслужба)

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

Коли я була вагітна донечкою на останніх місяцях - ми поїхали до друзів в гості. Ми з чоловіком заблукали і йшли по кучугурах, в снігу, з величезним животом. Оце спогади (сміється)! Думала, народжу прямо по дорозі, потім довго відігрівалися гарячим чаєм.

Оксана Гутцайт (фото: пресслужба)

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка, Григорій Герман, Юлія Зорій

Олександр: Звичайно, це шкільні роки, коли ми з друзями зустрічали Новий рік в маскарадних костюмах з різноманітними інтерактивними програмами. Як були трохи старше, то влаштовували “паті на хаті” у когось з товаришів. То було надзвичайно весело.

Григорій: Як би це дивно і парадоксально не звучало, але один з найяскравіших спогадів про новорічну ніч, це спогад про ніч з 2022 на 2023 рік, коли ми у знайомих, у Києві проводили новорічну ніч. Тоді у всіх була безумна тривога, вона тривала всю ніч. Ми тоді всіх жінок і дітей сховали у найбезпечніше місце в квартирі, а самі, чоловічою компанією спостерігали як наші герої з ППО збивають ці шахеди, що тоді на Київ налітали, здавалося, нереальними хвилями. І звичайно, що з усім Києвом кричали і слава ППО, і Слава Україні і героям слава і Путін ху*ло.

Це з розряду, ніколи не повторюйте в реальному житті, завжди під час загроз ховайтеся у безпечні місця. Але тоді це була новорічна ніч, от ми таку хе*ню і втнули, але це було яскраво.

Григорій Герман (фото: пресслужба)

Юлія: Ще в студентські часи, памʼятаю, всі друзі розʼїхалися і я мала зустрічати новий рік з дідусем і бабусею, бо жила тоді з ними. І ось за 2 години до НР, мені телефонує подруга і каже, що теж без компанії і пропонує обʼєднатися. Ми за 2 години встигли прикрасити квартиру, позбирати їжу, докупити те, чого не вистачало. Тож у нас вийшов прекрасний імпровізований стіл і сам Новий рік. Досі його згадуємо.

Юлія Зорій (фото: пресслужба)