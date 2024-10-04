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Зірки "Спіймати Кайдаша" спровокували суперечки через "непристойне" фото з відомою акторкою

П'ятниця 04 жовтня 2024 16:56
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Зірки "Спіймати Кайдаша" спровокували суперечки через "непристойне" фото з відомою акторкою Тарас Цимбалюк та Григорій Бакланов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актори Тарас Цимбалюк та Григорій Бакланов, які зіграли братів у серіалі "Спіймати Кайдаша", здивували фанів та спровокували неабиякі дискусії серед коментаторів. Вони наробили галасу лише одним фото, на якому позували разом з акторкою Катериною Кузнецовою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис, яким зірки поділилася в Instagram.

Цимбалюк та Бакланов показали нове фото

На "свіжій" світлині актори позують на дивані, а між ними сидить Кузнецова. Ймовірно, фото було зроблено після зйомок, адже всі артисти мають трохи стомлений вигляд.

І увагу фанів привернуло те, як саме сидить Кузнецова. Коментатори назвали її позу "вульгарною" та "недоречною".

Зірки &quot;Спіймати Кайдаша&quot; спровокували суперечки через &quot;непристойне&quot; фото з відомою акторкою

Відомі актори спровокували суперечки в мережі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Втім, думки юзерів розділилися. Одні користувачі відверто критикують кадр й акторів, тому пишуть:

  • "Катрусю, я дуже вас люблю, як актрису, поважаю, як людину, а тут… Щось не зрозуміла. Може поясните?"
  • "Вульгарно, а люди в захваті... Куди котиться світ"
  • "Що за поза в дівчини? Це типу в чомусь є гумор? Чи якийсь прихований/неприхований підтекст?"
  • "Наче на прийомі у гінеколога... Неприємно"
  • "Це просто жахливе фото, жінки, чому ви себе так не поважаєте?".

Друга ж половина коментаторів оцінила сміливе фото. Такі користувачі лише глузують з тих, хто почав критикувати Цимбалюка, Бакланова та Кузнецову. На думку юзерів, деякі люди просто не розуміють гумору та надто швидко "спалахують" від подібних "провокацій". Також у коментарях з'явилися такі думки:

  • "Бомбезне фото"
  • "Клас, мені 68 і не бачу нічого вульгарного, артистичне мистецтво"
  • "Дуже класне фото. Яскраве, провокативне. З найкращими молодими акторами Україні"
  • "Сміливо! Мені подобається, чому б і ні. Соромʼязливим бути нудно"
  • "Жах, скільки хейту! Займіться саморозвитком, а не критикуйте. Катерино, ви чудова".

Самі актори на хейт та суперечки не реагують. Нині вони працюють над новим проектом, а тому, ймовірно, ще не один раз заінтригують мережу.

До слова. нещодавно Тарас Цимбалюк "засвітив у мережі пікантне фото своєї обраниці.

Окрім цього, раніше ми розповідали, що акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила ефектною фотосесією.

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