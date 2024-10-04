Звезды "Спіймати Кайдаша" спровоцировали споры из-за "неприличного" фото с известной актрисой
Актеры Тарас Цымбалюк и Григорий Бакланов, сыгравшие братьев в сериале "Спіймати Кайдаша", удивили фанатов и спровоцировали нешуточные дискуссии среди комментаторов. Они наделали шума всего лишь одним фото, на котором позировали вместе с актрисой Екатериной Кузнецовой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост, которым звезды поделилась в Instagram.
Цымбалюк и Бакланов показали новое фото
На "свежем" кадре актеры позируют на диване, а между ними сидит Кузнецова. Вероятно, фото было сделано после съемок, ведь все артисты выглядят немного уставшими.
И внимание фанатов привлекло то, как именно сидит Кузнецова. Комментаторы назвали ее позу "вульгарной" и "неуместной".
Известные актеры спровоцировали споры в сети (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Впрочем, мнения юзеров разделились. Одни пользователи откровенно критикуют кадр и актеров, поэтому пишут:
- "Катрусю, я дуже вас люблю, як актрису, поважаю, як людину, а тут… Щось не зрозуміла. Може поясните?"
- "Вульгарно, а люди в захваті... Куди котиться світ"
- "Що за поза в дівчини? Це типу в чомусь є гумор? Чи якийсь прихований/неприхований підтекст?"
- "Наче на прийомі у гінеколога... Неприємно"
- "Це просто жахливе фото, жінки, чому ви себе так не поважаєте?".
Вторая половина комментаторов оценила смелое фото. Такие пользователи лишь смеются над теми, кто начал критиковать Цымбалюка, Бакланова и Кузнецову. По мнению юзеров, некоторые люди просто не понимают юмора и слишком быстро "вспыхивают" от подобных "провокаций". Также в комментариях появились следующие мнения:
- "Бомбезне фото"
- "Клас, мені 68 і не бачу нічого вульгарного, артистичне мистецтво"
- "Дуже класне фото. Яскраве, провокативне. З найкращими молодими акторами Україні"
- "Сміливо! Мені подобається, чому б і ні. Соромʼязливим бути нудно"
- "Жах, скільки хейту! Займіться саморозвитком, а не критикуйте. Катерино, ви чудова".
Сами актеры на хейт и споры не реагируют. Сейчас они работают над новым проектом, а потому, вероятно, еще не раз заинтригуют сеть.
К слову. недавно Тарас Цымбалюк "засветил в сети пикантное фото своей избранницы".
Кроме того, ранее мы рассказывали, что актриса сериала "Спіймати Кайдаша" поразила эффектной фотосессией.