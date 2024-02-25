У звезды Голливуда нашли серьезное заболевание. Актриса узнала о диагнозе благодаря хейтерам

У 42-летней американской актрисы Эми Шумер диагностировали редкое заболевание. Из-за этого недуга серьезно пострадала ее внешность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Красавица на всю голову" для портала News Not Noise .

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В последнее время поклонники Эми начали выражать беспокойство из-за изменений в ее внешности.

У актрисы появились признаки отечности, и казалось, что она немного прибавила в весе.

Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Звезда решила поделиться причиной этих изменений.

Она призналась, что ей поставили серьезный диагноз - синдром Кушинга. Это было выявлено во время съемок второго сезона шоу "Жизнь и Бет", когда артистка устала от постоянного хейта и решила пройти обследование.

В результате медики обнаружили, что ее организм вырабатывает слишком много кортизола - гормона стресса, что и вызвало отечность и некоторое увеличение веса.

"Для меня и моей семьи это были сумасшедшие несколько недель. Даже несмотря на мои страхи по поводу здоровья, мне нужно было постоянно находиться под прицелом камер. Но слава Богу! Потому что именно благодаря этому я поняла, что со мной что-то не так", - поделилась Шумер.

Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

В перерывах между съемками знаменитость проводила несколько часов подряд, проходя МРТ.

Симптомы ее болезни включают увеличение веса, появление растяжек и дряблой кожи.

"Мой диагноз - это отличный пример того, что мы никогда не знаем, что происходит с кем-то", - подытожила Эми.