Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

"Чарівної пігулки не існує"

Акторка, яка грала у серіалах "Папік", "Жіночий лікар. Нове життя" та інших, нещодавно повернулася з відпустки. І якщо під час відпочинку Цимбалару дозволяла собі повністю розслабитися, то нині повернулася до режиму.

Секрет фігури актриси - правильне харчування. Також вона займається спортом. За її словами, вона не одразу прийшла до бажаного, але нині намагається дотримуватися обраної мети.

"На жаль, чарівної пігулки не існує. Все це - результат дисципліни, часу та звички", - написала Анастасія на фото в купальнику.

У чому секрет стрункості Цимбалару (скріншоти)

У відпустці вона не дотримувалася правильного харчування, але нині відновлює режим й далі працює над створенням стрункої фігури.

Відома акторка розповіла, як досягла стрункості (скріншоти)

У минулому Анастасія була незадоволена своїм тілом. Вона зізнавалася, що навіть боялася зважуватися. І позбавитися зайвих кілограмів не допомагали навіть голодування.

Цимбалару до схуднення (скріншот)

Нині ж вона відмовилася від крайнощів. Зірка займається спортом, проводить тренування в залі або вдома. Артистка качає прес, займається йогою та іноді бігає на доріжці.

Фігура Цимбалару (скріншот)

Саме тому нині зірка може приміряти сміливі образи та робити відверті фото в купальнику. Вона задоволена формами й часто тішить фанів сміливими кадрами.

Цимбалару в купальнику (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)