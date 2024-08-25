RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Анастасия Цымбалару нередко демонстрирует кадры в купальнике или в откровенном наряде. Звезда украинских сериалов, которой в июле этого года исполнилось 32 года, может похвастаться стройным телом. И оказалось, что дело не в генетике.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) в Stories на своей странице в Instagram раскрыла секрет идеальных форм.

"Волшебной таблетки не существует"

Актриса, игравшая в сериалах "Папік", "Жіночий лікар. Нове життя" и других, недавно вернулась из отпуска. И если во время отдыха Цымбалару позволяла себе полностью расслабиться, то теперь вернулась в режим.

Секрет фигуры актрисы - правильное питание. Также она занимается спортом. По ее словам, она не сразу пришла к желаемому, но сейчас пытается придерживаться выбранной цели.

"К сожалению, волшебной таблетки не существует. Все это - результат дисциплины, времени и привычки", - написала Анастасия на фото в купальнике.

В чем секрет стройности Цымбалару (скриншоты)

В отпуске она не придерживалась правильного питания, но сейчас восстанавливает режим и продолжает работать над созданием стройной фигуры.

Известная актриса рассказала, как добилась стройности (скриншоты)

В прошлом Анастасия была недовольна своим телом. Она признавалась, что даже боялась взвешиваться. И избавиться от лишних килограммов не помогали даже голодания.

Цымбалару к похудению (скриншот)

Сейчас она отказалась от крайностей. Звезда занимается спортом, проводит тренировки в зале или дома. Артистка качает пресс, занимается йогой и иногда бегает на дорожке.

Фигура Цымбалару (скриншот)

Именно поэтому звезда может примерить смелые образы и делать откровенные фото в купальнике. Она довольна формами и часто радует фанатов смелыми кадрами.

Цымбалару в купальнике (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаАктриса