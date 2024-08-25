Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Актриса Анастасия Цымбалару нередко демонстрирует кадры в купальнике или в откровенном наряде. Звезда украинских сериалов, которой в июле этого года исполнилось 32 года, может похвастаться стройным телом. И оказалось, что дело не в генетике.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) в Stories на своей странице в Instagram раскрыла секрет идеальных форм.
Актриса, игравшая в сериалах "Папік", "Жіночий лікар. Нове життя" и других, недавно вернулась из отпуска. И если во время отдыха Цымбалару позволяла себе полностью расслабиться, то теперь вернулась в режим.
Секрет фигуры актрисы - правильное питание. Также она занимается спортом. По ее словам, она не сразу пришла к желаемому, но сейчас пытается придерживаться выбранной цели.
"К сожалению, волшебной таблетки не существует. Все это - результат дисциплины, времени и привычки", - написала Анастасия на фото в купальнике.
В чем секрет стройности Цымбалару (скриншоты)
В отпуске она не придерживалась правильного питания, но сейчас восстанавливает режим и продолжает работать над созданием стройной фигуры.
Известная актриса рассказала, как добилась стройности (скриншоты)
В прошлом Анастасия была недовольна своим телом. Она признавалась, что даже боялась взвешиваться. И избавиться от лишних килограммов не помогали даже голодания.
Цымбалару к похудению (скриншот)
Сейчас она отказалась от крайностей. Звезда занимается спортом, проводит тренировки в зале или дома. Артистка качает пресс, занимается йогой и иногда бегает на дорожке.
Фигура Цымбалару (скриншот)
Именно поэтому звезда может примерить смелые образы и делать откровенные фото в купальнике. Она довольна формами и часто радует фанатов смелыми кадрами.
Цымбалару в купальнике (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
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