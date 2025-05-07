Зірка шоу "Україна має талант" став колаборантом: працює у фейковому виші Херсона

Так, артист із Криму ще у 2014 році не просто підтримав анексію півострова - він приєднався до ансамблю пісні й танцю Чорноморського флоту РФ, ставши його солістом.

З того часу його гастролі проходять вже не в Україні, а на сценах країни-агресора. Федір Марченко (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)

У 2025-му про нього знову заговорили - вже не як про співака, а як про викладача у так званому "Херсонском государственном педагогическом университете", що функціонує на окупованій території Херсонщини.

Там Марченко навчає студентів вокалу на кафедрі образотворчих мистецтв. Водночас цей заклад є фейковим, адже справжній Херсонський державний університет давно евакуювався з тимчасово окупованого міста. Федір Марченко (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)

Хто такий Федір Марченко

Вперше на українському телебаченні Марченко з'явився у 2011 році, коли потрапив до півфіналу третього сезону "Україна має талант".

Тоді він активно виступав по країні, але до перемоги не дійшов і згодом зник з медіапростору.

Та вже у 2014-му Марченко повернувся - але цього разу з російських екранів, де активно агітував за "референдум" у Криму, який був повністю сфальсифікований.

Відтоді він не припиняє просувати проросійські наративи, зокрема про те, що Крим "добровільно" приєднався до РФ.

Нещодавно він виступав разом з ансамблем на окупованому півострові з концертом, присвяченим "Великій Вітчизняній війні" - у найкращих традиціях російської пропаганди. Афіша концерту пропагандистів (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)