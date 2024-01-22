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Зірка трилогії "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан потрапив у лікарню через напад гусениць: що відомо

Джеймі Дорнан (фото: instagram.com/jamiedornan)
Автор: Юлія Любченко

Джеймі Дорнан потрапив у лікарню з підозрою серцевого нападу через токсичних гусениць.

Детально про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Page Six.

Що сталося з Джеймі Дорнаном 

Актор, який зіграв роль Крістіана Грея у трилогії "50 відтінків сірого" разом зі своїм другом журналістом Гордоном Смартом під час відпочинку у Португалії натрапив на небезпечних гусениць, які викликали оніміння кінцівок та симптоми серцевого нападу. 

Обидва друга відчули симптоми після гри у гольф. Початкові побоювання вказували на потенційний серцевий напад. Ці симптоми визначив Смарт, оскільки є сином лікаря загальної практики. 

Однак незабаром з'ясувалося, що їхні симптоми не мають нічого спільного з серцевим нападом. Такий стан спровокував контакт чоловіків з токсичними гусеницями на полі для гольфу.

Джеймі Дорнан потрапив до лікарні (фото: instagram.com/jamiedornan)

Під час гри Гордон і Джеймі, самі того не підозрюючи, торкнулися токсичних гусениць, відомих як "Волохаті процесійні гусениці".

Ці істоти славляться своєю токсичністю і здібністю викликати серйозні реакції у людей та тварин. Їхній яд навіть може викликати симптоми серцевого нападу у людей, алергічну реакцію, подразнювати шкіру, очі та горло, а також призводити до смерті собак. 

Наразі з чоловіками все добре, але відголос цієї ситуації точно змусить їх бути більш обачними у нових місцях та обережно поводитись з рослинами, паразитами та загалом з невідомими явищами природи, адже мають неприємний досвід.

Варто зазначити, що Смарту і Дорнану насправді пощастило уникнути потенційно смертельної зустрічі із небезпечними істотами.

Як виглядают гусениці, які спровокували симптоми серцевого нападу у актора (фото: Wikipedia)

Раніше ми розповідали про те, що Маша Єфросиніна потрапила до лікарні.

Також читайте наш матеріал про те, що Астаф'єва заговорила про проблеми зі здоров'ям.

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