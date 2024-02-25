Зірка "Слуги народу" оскандалилася українофобними висловлюваннями: деталі

Навколо зірки проектів від "Кварталу 95" Олени Рєпіної розгорнувся скандал через її українофобні висловлювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Аліни Доротюк.

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Не могла пройти повз ситуації з акторкою журналістка Аліна Доротюк, яка опублікувала відео, на якому Рєпіна говорить про ненависть до Майдану і про те, що саме він нібито вбив Україну.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість", - каже актриса.

Ба більше, зірка "Слуги народу", яка раніше критично відгукувалася про процес дерусифікації, знову висловила свою неприязнь до цієї ініціативи.

"Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не означає, що... Ну подивимося, як воно там буде. Слава нації? Якій нації? Якій нації? Ви хоча б знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають із корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу", - видала артистка.

У річницю повномасштабної війни Олена розмістила пост у своїх соцмережах, що викликав розбіжності в думках багатьох українців з огляду на її попередні висловлювання.

Російською мовою акторка написала, що для неї війна почалася у 2014 році, і запитала, чому за всі ці роки ніхто не зміг врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Вона також додала, що зневажає війну і її серце розривається, коли вона бачить загиблих воїнів і прапори на їхніх могилах.

Олена Рєпіна потрапила у скандал (фото: instagram.com/repina6190)