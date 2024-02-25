Звезда "Слуги народа" оскандалилась украинофобными высказываниями: детали

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Не могла пройти мимо ситуации с актрисой журналистка Алина Доротюк, которая опубликовала видео, на котором Репина говорит о ненависти к Майдану и о том, что именно он якобы убил Украину.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит", - говорит актриса.

Более того, звезда "Слуги народа", которая ранее критически отзывалась о процессе дерусификации, снова выразила свою неприязнь к этой инициативе.

"Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что... Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", - выдала артистка.

В годовщину полномасштабной войны Елена разместила пост в своих соцсетях, вызвавший разногласия во мнениях многих украинцев, учитывая ее предыдущие высказывания.

На русском языке актриса написала, что для нее война началась в 2014 году, и спросила, почему за все эти годы никто не смог урегулировать конфликт мирным путем.

Она также добавила, что презирает войну и ее сердце разрывается, когда она видит погибших воинов и флаги на их могилах.

Елена Репина попала в скандал (фото: instagram.com/repina6190)