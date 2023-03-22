"Хай вільно гуляють Києвом": зірка "Скаженого весілля" раптово знайшов "хороших росіян"

Про "хороших росіян"

"Я так думаю, що оскільки Невзорову потрібно українське громадянство давати дуже хорошим, дуже правильним росіянам. Фейгін, Ахеджаков…їх одиниці. Розумієте, на 140 млн 5-10 людей хороших. Тож, я думаю, 10 паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні, нехай гуляють Києвом, нехай милуються", - вважає Задніпровський.

Про актрису Галина Безрук

Безрук - була партнеркою артиста у фільмі "Будиночок на щастя". Наразі актриса живе в Росії та мовчить про те, що відбувається в Україні. За словами Задніпровського, востаннє він із нею спілкувався 24 лютого 2022 року.

"Галю, бог тобі суддя" - так би я їй сказав зараз і так їй говорив до війни, до активної фази. Говорив їй, щоб забирала сюди свого чоловіка-москвича, дитину, житимеш тут. Вже тоді починалися всякі терки. Вона пояснила, що справа була не в чоловікові, вони тоді на межі розлучення були, а донька й так мешкала в Україні. Але – робота! Вона актриса мюзик-холу, і в Москві він є, а в Україні немає жодного. Вона не драматична актриса, а актриса співу. І вона говорила, що основна причина – це її робота. І у Києві вона стане безробітною", - пояснив артист.

Про спілкування з екс-колегами у Росії

Спілкуватись із колишніми колегами в Росії Задніпровський перестав ще до повномасштабного вторгнення. З деякими він підтримував зв'язок, вітали один одного зі святами. Серед таких приятелів він назвав Сергія Бурунова та Урганта. Але з 2014 року спілкування почало згасати.

Артист згадав, що у 2014 році, коли вже розпочався наступ Росії та анексія Криму, а він закінчував зйомки в "Останньому з Магікян". Його партнери зі знімального майданчика вже розуміли, що в подальших зйомках Задніпровський не братиме участі й він сам це так само розумів.

"Коли закінчилися зйомки, і я вже їхав, мене проводжали оплесками. Проводжали оплесками, тому що я чесно відпрацював і відчував, що інтелігенція, ось ця московська, вони всі й все чудово розуміють. 2014 рік. Їм уже тоді було дуже незручно. вже тоді було дискомфортно. Але вони не могли сказати: Назаре, вибач, ми не праві", - розповів артист.

Хто такий Назар Задніпровський

Український актор, Заслужений артист України, Народний артист України з акторської династії Ткаченко-Задніпровських. Грає у театрі, знімається у кіно, веде телепередачі, дублює.

Зірка "Скаженого весілля" - усіх трьох частин, зіграв там роль Василя Сердюка.

Також грав у серіалах: "Останній москаль", "Слуга народу", "Будиночок на щастя", "Великі вуйки", "Той, хто не спить".