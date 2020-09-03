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Онколог назвал симптомы рака, которые нельзя игнорировать: бегите к врачу!

Четверг 03 сентября 2020 17:15
Онколог назвал симптомы рака, которые нельзя игнорировать: бегите к врачу!
Названы опасные признаки рака (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Симптомы рака можно спутать с признаками менее опасной болезни

Врач-онколог назвал опасные признаки рака, на которые нужно обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблему и диагностировать онкологическое заболевание. Специалист говорит, что при своевременном обращении болезнь можно будет предотвратить.

Медик говорит, что даже с обычной изжогой нужно обратиться в больницу, ведь такая проблема может стать тревожным звоночком, пишет live24.

Как правило, с такими признаками чаще всего идут к гастроэнтерологу. И если лечение не дает результатов, специалист направит пациента на гастроскопию.

Еще одной проблемой ЖКТ, хотя и менее заметной, может стать дисфагия. Это ощущение кома в горле при глотании, что затрудняет попадание еды или жидкостей в желудок.

"Это очень грозный симптом, поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идет. Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология, а функциональные нарушения на фоне стресса", - уточнил онколог.

Стоит обратить внимание и на "загадочный" кашель или охриплость голоса. Такое состояние может быть вызвано признаками рефлюкс-эзофагита или объясняться сдавливанием нервных окончаний опухолью.

Врач советует не впадать в панику, если вы выявили такие симптомы, а спокойно направляться на обследование.

Ранее мы писали, в каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака.

Также сообщалось, что медики назвали пять признаков опасных родинок.

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