Шеннен Доэрти рассказала об осложнениях неизлечимой болезни: "Не хочу умирать"

Шоннен Доэрти рассказала неутешительную новость о распространении своей неизлечимой болезни, с которой она борется более 8 лет..

О том, какое осложнение в борьбе с онкологией узнала Шеннен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для издания People.

Шеннен Доэрти сообщила об осложнениях онкологии

На днях Доэрти дала интервью, где призналась, что 8-летняя борьба с раком молочных желез не дала ей стопроцентного результата. Все знают, что рак - это очень коварная болезнь.

Ее можно вылечить, но в большинстве случаев, на время. То есть, достичь состояния ремиссии. Но его отсутсвие после курса лечения - не значит, что рак ушел навсегда. Многие люди сталкиваются с ним снова, к сожалению.

Известно, что актриса восемь лет борется со своим диагнозом и, конечно, задумывается, почему человечество до сих пор не изобрело лекарства против рака. Сейчас состояние Доэрти не лучшее, ведь болезнь распространилась на ее кости, а это очень опасно для жизни.

"Я не хочу умирать. Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила", - говорит актриса в интервью.

Также в разговоре со СМИ Шеннен затронула очень важную и щекотливую тему. Она проговорила о том, что люди обесценивают сложный путь борьбы онкобольных, потому что не знают, что это такое.

Шоннен Доэрти рассказала о распространении рака на кости (фото: instagram.com/theshando)

"Люди просто считают, что это означает, что вы не можете ходить, не можете есть, не можете работать. Они отправляют вас на пастбище слишком рано: "Ты кончил, ты на пенсии", но на самом деле мы еще не закончили. Мы энергичные люди и у нас совсем другие взгляды на жизнь. Мы люди, которые хотят работать, радоваться жизни и продолжают двигаться вперед. Мое лучшее воспоминание еще впереди", - говорит актриса

Также звезда рассказала, что она чувствует, когда просыпается и засыпает, понимая, что она может не побороть онкологию.

"Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Богу, молюсь о вещах, которые для меня важны, и не прошу слишком много. Это соединяет меня с высшей силой и духовностью. Моя вера - моя мантра", - отмечает Доэрти.

Но эту тему она будет исследовать в своем подкасте в стиле мемуаров под названием "Let's Be Clear with Shannen Doherty", премьера которого состоится 6 декабря.