Зірка серіалу "Секс і місто" розчулила усіх відео з маленькою українкою: "Зворушена їхньою силою!"
Відома американська акторка, зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс на весь світ розповіла про війну в Україні. Вона опублікувала відео з маленькою дівчинкою з Миколаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост акторки в Instagram.
Чим зворушила фанатів знаменитість
Відомо, що візит зірки до Молдови відбувся ще в вересні, проте кадрами з українкою, яка змушена була покинути своїх рідних, друзів і школу, опублікувала тільки зараз. Відео зʼявилося в профілі артистки, за яким стежать понад 1,3 млн. підписників
"Для мене велика честь бути тут, у Молдові, проводити час з українськими біженцями та місцевими жителями. Вони об'єдналися в єдине ціле. Проблеми, з якими зіткнулися біженці, змушені залишити свої будинки, неможливо собі уявити. Я була глибоко зворушена їхньою силою", - розповіла Крістін Девіс.
Вона поспілкувалася з 9-річною дівчинкою Машею з Миколаєва, яка розповіла акторці, що мріє повернутися додому та про закінчення війни.
Зокрема, у рідному місті в українки залишилися бабуся з дідусем, улюблений ігровий майданчик та безтурботне дитинство. Дівчинка змушена була покинути рідне місто через напад російських військових.
Реакція мережі
Користувачі у коментарях Крістін Девіс подякували за її чуйне серце та висвітлення проблем українців, які зараз переживають складні часи.
Окрім того, підписники акторки висловили захват стійкістю та хоробрістю українців:
- Для нас так важливо бачити таку підтримку після майже 2 років повномасштабної війни. Я бажаю, щоб усі наші діти швидше повернулися додому в безпечну та сильну Україну
- Наші діти заслуговують на краще майбутнє, ніж кривава війна
- Розривається серце від того, про що говорить Маша і як вона сумує за домом
- Я хочу, щоб війна закінчилася і щоб усе було добре
Раніше ми повідомляли, що у США раптово помер зірка "Сексу і міста".
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