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Бріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиці

Четвер 04 квітня 2024 15:25
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Бріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиці Бріджит Макрон з'явилась на зйомках "Емілі у Парижі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Бріджит Макрон з’явилась на знімальному майданчику серіалу “Емілі у Парижі”, що може свідчити про те, що жінка грає саму себе.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіа KCS Presse в Instagram.

Бріжит Макрон візьме участь у зйомках "Емілі в Парижі"

Перша леді Франції є великою фанаткою американського серіалу “Емілі в Парижі”, про що не раз говорила, і здається, у неї була мрія - з’явитися на зніманнях нового сезону.

Оскільки в цьому житті немає нічого неможливого, то на майданчику перша леді з'явилася разом із виконавицею головної ролі Лілі Коллінз, і варто сказати, що вона має досить задоволений вигляд.

Бріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиціБріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиціБріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиціБріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиці

Бріджит Макрон на зйомках "Емілі у Парижі" (фото: instagram.com/kcspresse)

Ймовірно, мрія Макрон збулася і вона стала не просто шанувальницею серіалу, а ще і його героїнею. Щоправда, кого саме грає Бріжит Макрон, поки невідомо, але найімовірніше, це камео, тобто вона зіграє саму себе.

На фото, які вдалося зробити пресі, Бріджит спілкується з представниками ЗМІ, а недалеко від неї у кадрі працює Лілі. Цікаво буде подивитися, що з цього вийшло.

І варто сказати, що "Емілі у Парижі", полюбився мільйонам глядачів, обіцяють випустити цього року і, як можна помітити, зйомки продвигаються активно та за участю дуже відомих та високопоставлених осіб.

Бріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиціБріджит Макрон зніметься у популярному серіалі: подробиці

Бріджит Макрон на зйомках "Емілі у Парижі" (фото: instagram.com/kcspresse)

Раніше ми розповідали, як зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора.

Також дивіться, як героїня "Емілі в Парижі" блиснула красою у сукні українського бренду.

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