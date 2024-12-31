Зірка серіалу "Дві сестри" зізналася, як пережила дві клінічні смерті: "Було так тепло і кайфово"

Як зазначила актриса, це сталося ще в студентські роки. Перший раз - через велику кількість антибіотика, другий - через те, що в неї була алергія.

"Перший раз це було в поліклініці студентській теж на першому курсі. У мене був отит, мені прописали сильний антибіотик колоти. Або він (лікар - ред.) розвів не так. Він мені ввів, і просто клінічна смерть, коли все вимикається. Він мені колов Адреналін, і це був ще якийсь практикант, тому що коли я розплющила очі, я пам'ятаю, що в нього волосся стояло дибки", - згадала актриса.

Грєшнова зазначила, що вдруге її врятували подруги, з якими вона разом жила в гуртожитку.

"Це було в гуртожитку, мені заливали засіб в очі Амінозин, якщо я не помиляюся, це засіб типу нашатирю. Дівчата, з якими я жила в кімнаті, вони були дорослі, досвідчені, вони зрозуміли, що я можу не дочекатися швидкої", - наголосила вона.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Причиною такого стану стала алергія.

"У мене була якась алергія. Більше якогось Супрастину випила, або просто почалася якась інтоксикація, я вийшла з кімнати та втратила свідомість", - зазначила вона.

Дьомін також запитав про те, що відчуває людина під час клінічної смерті.

"Перший раз було дуже страшно. Було як швидке перемотування, дуже голосно. Це внутрішній дискомфорт. Наче ти стоїш у гучній кімнаті, де грає одночасно 500 треків швидко", - розповіла артистка.

А от вдруге відчуття були зовсім іншими.

"А вдруге було настільки комфортно і приємно. Був якийсь дзвін. Все таке світле, мені так тепло, мені так кайфово, що коли мені залили препарат в очі, я прийшла до тями та сказала: "Навіщо ви це зробили, мені було так класно". Це такі якісь дві абсолютно полярні історії", - зазначила Грєшнова.

Що відомо про Любаву Грєшнову

Акторці 36 років, вона народилася і виросла в Харкові.

У дитинстві займалася співом, музикою, танцями, театральним мистецтвом і журналістикою, з 13 років була авторкою і ведучою програми "Дитячий кінозал" на Харківському державному телебаченні, виконувала головні ролі в мюзиклах і виставах.

Збиралася вчитися на факультеті журналістики, але в 13 років, зігравши свою першу роль у кіно, вирішила вступати до театрального університету.

Знялася в більш ніж 70 популярних фільмах і серіалах. Серед її головних робіт були ролі в таких стрічках як "Поки живу, люблю", "Піти, щоб залишитися", "Переїзд", "Наречена мого друга" та багатьох інших.

Тривалий час жила і працювала в РФ. Вийшла там заміж за українського актора Михайла Пшеничного, у пари є син, якого також звуть Михайло.

Після 24 лютого 2022 року виїхала з Росії спочатку до Єгипту, а потім до Польщі. За словами Любави, в аеропорту вона від страху мало не знепритомніла, але вилетіти все-таки вдалося.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)