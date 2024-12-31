Звезда сериала "Две сестры" призналась, как пережила две клинические смерти: "Было так тепло и кайфово"

Как отметила актриса, это произошло еще в студенческие годы. Первый раз - из-за большого количества антибиотика второй - из-за того, что у нее была аллергия.

"Первый раз это было в поликлинике студенческой тоже на первом курсе. У меня был отит, мне прописали сильный антибиотик колоть. Или он (врач – ред.) развел не так. Он мне ввел, и просто клиническая смерть, когда все выключается. Он мне колол Адреналин, и это был еще какой-то практикант, так как когда я открыла глаза, я помню, что у него волосы стояли дыбом", - вспомнила актриса.

Грешнова отметила, что второй раз ее спасли подруги, с которыми она вместе жила в общежитии.

"Это было в общежитии, мне заливали средство в глаза Аминозин, если я не ошибаюсь, это средство типа нашатыря. Девушки, с которыми я жила в комнате, они были взрослые, опытные, они поняли, что я могу не дождаться скорой", - подчеркнула она.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Причиной такого состояния стала аллергия.

"У меня была какая-то аллергия. Больше какого-то Супрастина выпила, или просто началась какая-то интоксикация, я вышла из комнаты и потеряла сознание", - отметила она.

Демин также спросил про то, что чувствует человек во время клинической смерти.

"Первый раз было очень страшно. Было как быстрая перемотка, очень громко. Это внутренний дискомфорт. Как будто ты стоишь в громкой комнате, где играет одновременно 500 треков быстро", - рассказала артистка.

А вот во второй раз ощущения были совсем другими.

"А второй раз было настолько комфортно и приятно. Был какой-то колокол. Все такое светлое, мне так тепло, мне так кайфово, что когда мне залили препарат в глаза, я пришла в себя и сказала: "Зачем вы это сделали, мне было так классно". Это такие-то две абсолютно полярные истории", - отметила Грешнова.

Что известно про Любаву Грешнову

Актрисе 36 лет, она родилась и выросла в Харькове.

В детстве занималась пением, музыкой, танцами, театральным искусством и журналистикой, с 13 лет была автором и ведущей программы "Детский кинозал" на Харьковском государственном телевидении, исполняла главные роли в мюзиклах и спектаклях.

Собиралась учиться на факультете журналистики, но в 13 лет, сыграв свою первую роль в кино, решила поступать в театральный университет.

Снялась в более чем 70 популярных фильмах и сериалах. Среди ее главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Долгое время жила и работала в РФ. Вышла там замуж за украинского актера Михаила Пшеничного, у пары есть сын, которого также зовут Михаил.

После 24 февраля 2022 года выехала из россии сначала в Египет, а затем в Польшу. По словам Любавы, в аэропорту она от страха чуть не потеряла сознание, но вылететь все-таки удалось.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)