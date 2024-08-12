Зірка "Перших ластівок" висловився про готовність піти на фронт та пригадав службу на початку війни

Що Самчик каже про мобілізацію

Актор не виключає ймовірності того, що може відправитися на фронт. На його думку, нині потрібно щось знати та уміти, аби бути готовим до розвитку будь-яких подій. Більше того, він навчається пілотуванню fpv-дронів.

"У жовтні в мене ВЛК. Я буду міняти свій квиток, тобто не квиток, а приписне (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного). Зараз вчусь літати на fpv. Далі - буде видно. Не знаю, наскільки це варто говорити, але кажуть, що це все до лампочки, що все одно підеш в піхоту. Вже як буде. Бо говорити можна багато чого. Конкретно зараз я тут", - сказав Максим.

Актор висловився про можливу мобілізацію (Фото: instagram.com/__samchyk__)

Окрім того, Самчик пригадав, як ще напередодні повномасштабної великої війни, за кілька днів до цього, пішов до військкомату.

"Пішов на медкомісію, мене там забракували. Я мав 24-го лютого 2022 року ще прийти у військкомат. Мені робили кілька операцій на животі, тому саме на строкову службу я не годився, але покликали. Сам прийшов, сам взяв повістку і пішов", - поділився актор.

"Через день-два після початку повномасштабного вторгнення в Броварах з'явилась якась тероборона чи щось таке. Ти приходиш туди й хочеться дізнатись, що це: чи це десь тут по місцю, чи тебе десь відправлять, а тобі: "Давай записуйся". І ти записуєшся", - також розповів він.

Згодом, як з'ясувалося, відомий українець був не в складі тероборони, а в складі ДФТГ. Він поділився, у чому заключалася його робота і куди він відправився після її закінчення.

Зірка пригадав службу на початку великої війни (скриншот)

"Потім виявилося, що це не тероборона, це ДФТГ. Нам зброю видали, коли вже під Броварами їх (ворогів, - прим. ред.) не було. Там, може, аж через місяць, може, навіть довше. Якісь навчання мінімальні були, проводилися", - зазначив зірка.

"Ми стали перевіряти Донецькі, Луганські та Крим номери, або тоді, якщо тобі щось здавалось підозрілим. А так було розпорядження: не створювати заторів. ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) - ніхто тебе там не тримав. Потім я пішов працювати в книгарню. Це не тероборона була. Тероборона - це ти в війську, ти підпорядковуєшся, наскільки я розумію. Там не можна "прийшов-пішов", - додав він.

До слова, Максим Самчик - український актор, який здобув популярність після ролі Феді Макарова у телесеріалі "Перші ластівки". Також зіграв у мінісеріалі "Одна родина".

З листопада 2022 року працює актором у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра.