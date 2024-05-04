Зірка "Пацанок" вдруге стала мамою: перші фото малюка

Так, 4 травня Роговенко розповіла у Stories, що вирушає до пологового. Нині зірка "Пацанок" перебуває у США, куди прилетіла для того, аби її друга дитина з'явилася на світ саме там.

Роговенко вдруге стала мамою (скріншот)

Блогерка розповідала, що дуже чекає на появу малюка, адже лікарі прогнозували пологи ще на кінець квітня. Втім, дитинка Роговенко вирішила інакше.

І ввечері 4 травня першим про радісну звістку повідомив чоловік блогерки. Він показав у Stories кадри малюка та своєї обраниці.

Роговенко народила 4 травня (скріншот)

Сама блогерка ще не встигла поділитися кадрами малюка. Але, скоріше за все, в неї народився другий син. Роговенко розповідала, що під час вагітності лікар запевняв, що в неї буде дівчинка, але потім прогнози спростували інші спеціалісти під час ще одного УЗД.

Блогерка та її чоловік (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Хто така Владислава Роговенко

Дніпровська блогерка стала відомою після шоу "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки". Згодом, на одному з проектів Олексія Дурнєва, її помітив Олександр Колісніченко. Вони почали зустрічатися, а у 2020 році Роговенко вперше стала мамою - на світ з'явився її син Марк.

Роговенко та її родина (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)