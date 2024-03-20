Зірка мелодрами "Люблю тебе ненавидіти" вдало повторила образ Джулії Робертс (фото)

Сідні Свіні - нова голлівудська зірка, яка підкорила глядачів у мелодрамі "Люблю тебе ненавидіти", вдало повторила образ Джулії Робертс з фільму "Весілля мого найкращого друга".

РБК-Україна (проект Styler) порівняло зіркові луки та розповідає вам про всі співпадіння та розбіжності.

Сідні Свіні повторила легендарний образ Джулії Робертс

Джулія Робертс завжди була і залишається прикладом жіночої витонченості та елегантності, адже кожен її образ змушує нею захоплюватися і це не просто так. Річ в тому, що Джулія стала цікавою та унікальною в очах глядачів після виходу фільму "Красуня", де вона перетворюється з повії на справжню леді.

Відтоді за акторкою стежить неймовірна кількість фанів, а її забуті образи відтворюють молоді акторки.

Так, наприклад, для церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards молода акторка Сідні Свіні одягнула дуже схожу сукню, на ту, що колись для знімання фільму "Весілля мого найкращого друга" одягла Джулія Робертс.

Та якщо Робертс одягала її у 1997 році, то Сідні у 2024. Цікавий вибір, певно дівчина надихнулась образом Джулії та вирішила його відтворити.

Сідні Свіні у сукні, як у Джулії Робертс (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Звісно, це не повна копія, але вони дуже схожі. По-перше, сукні мають різні кольори - у Джулії лілова, а у Сідні сіро-блакитна. Також відрізняються бретелі - вони мають різне розташування.

Сам фасон сукні молодої акторки та її довжина повністю збігається з сукнею, яка була у Робертс. До речі, вона ще ц чудово підкреслює талію.

А от прикраси, зачіска та макіяж Свіні зовсім не такі, як демонструвала Джулія у 1997 році, адже тоді тенденції були геть іншими. Проте ми зараз спостерігаємо, як мода 90-х та 80-х повертається у наше сьогодення.

Джулія Робертс у фільмі "Весілля мого найкращого друга" (фото: Pinterest)