Звезда мелодрамы "Люблю тебя ненавидеть" удачно повторила образ Джулии Робертс (фото)

РБК-Украина (проект Styler) сравнило звездные луга и рассказывает вам обо всех совпадениях и разногласиях.

Сидни Свини повторила легендарный образ Джулии Робертс

Джулия Робертс всегда была и остается примером женского изящества и элегантности, ведь каждый ее образ заставляет ею восхищаться и это не просто так. Дело в том, что Джулия стала интересной и уникальной в глазах зрителей после выхода фильма "Красотка", где она превращается из проститутки в настоящую леди.

С тех пор за актрисой следит невероятное количество фанов, а ее забытые образы воспроизводят молодые актрисы.

Так, например, для церемонии вручения наград GLAAD Media Awards молодая актриса Сидни Свини надела очень похожее платье на то, что когда-то для съемки фильма "Свадьба моего лучшего друга" надела Джулия Робертс.

Но если Робертс одевала ее в 1997 году, то Сидни в 2024. Интересный выбор, вероятно, девушка вдохновилась образом Джулии и решила его повторить.

Сидни Свиньи в платье, как у Джулии Робертс (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Конечно, это не полная копия, но они очень похожи. Во-первых, платья имеют разные цвета - у Джулии лиловая, а у Сидни серо-голубая. Также отличаются бретели - они имеют разное расположение.

Сам фасон платья молодой актрисы и ее длина полностью совпадает с платьем, которое было у Робертс. Кстати, она еще это прекрасно подчеркивает талию.

А вот украшения, прическа и макияж Свиньи совсем не такие, как демонстрировала Джулия в 1997 году, ведь тогда тенденции были совсем другими. Однако мы сейчас наблюдаем, как мода 90-х и 80-х возвращается в наше настоящее.

Джулия Робертс в фильме "Свадьба моего лучшего друга" (фото: Pinterest)