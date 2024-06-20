Зірка "МастерШефу" оголилася на камеру та "засвітила" тату, про яке раніше шкодувала (фото)
Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вразила фанів новими кадрами. Вона наважилася на відверту фотосесію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Мартиновської.
На фото, які розмістила зірка шоу "МастерШеф", вона позує без одягу. Мартиновська обрала незвичайну локацію - літній душ.
Фотосесія дійсно була відвертою, але не настільки, аби усі охочі могли побачити занадто багато.
Мартиновська вразила відвертими кадрами (фото: instagram.com/olga_martynovska)
"Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотограф, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський…А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі і в такий душ можна вдвох", - розповіла Мартиновська.
А на одному з фото можна помітити тату на спині жінки. Вона розповідала, що колись про нього шкодувала.
Цей малюнок їй "набили" у Парижі, де вона стажувалася. Тоді їй виповнилося 20 років, а нові друзі не знали, що їй дарувати. Тому вони запропонували зробити їй тату, а вона погодилася. Потім Мартиновська шкодувала про таке рішення, хоча згодом полюбила малюнок.
Як реагує мережа
У коментарях почалася "пожежа". Користувачі пишуть Мартиновській компліменти, а також не обійшлося без хейтерів. Юзери зазначають:
- "Переглянула 100 разів, захоплює бачення фотографа"
- "Красиво. Знято дуже талановито. Якщо на фото бачиш гармонію, то це і є краса, яку вловив майстер в моменті"
- "Це справжнє мистецтво! Ню - це дуже гарно, коли зі смаком, сексуально, але стримано. Олю, дуже гарні фото гарного тіла!".
До слова, нещодавно ми розповідали, що відома блогерка різко висловилась щодо гендерів.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Alyona Alyona стала ведучою реаліті-шоу про перевтілення.