Alyona Alyona стала ведучою реаліті-шоу про перевтілення: що відомо

Реп-виконавиця і учасниця Євробачення 2024 Alyona Alyona стала ведучою соціально важливого реаліті-шоу "Людина зі шрамом. Перевтілення", учасниками якого є українці, які отримали шрами як у цивільному житті, так і під час оборони України протягом повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби MEGOGO, де і показуватиметься шоу.

Що відомо про шоу "Людина зі шрамом. Перевтілення"

Глядачі побачать 10 історій перевтілення, як шрами перетворюються на унікальні татуювання та повертають героям віру й впевненість у себе.

Серед учасників люди, які отримали рубці та шрами під час різних життєвих обставин - обороняючи країну, під час трагічної автомобільної аварії, зґвалтування, нерозділеного кохання, нещасного випадку на виробництві та інших.

У кожному епізоді розкривається історія героя, та процес його перевтілення за допомогою татуювання від найкращих майстрів України.

Що говорить Alyona Alyona про шоу

За словами реп-виконавиці, для неї було великою честю взяти участь у проєкті та доторкнутись до кожної історії, дізнатись про різні долі, а також "усвідомити ще більше, наскільки цінним є людське життя і наскільки різними можуть бути комплекси у людей, навіть коли, на перший погляд, їх немає".

"Також, дуже цінно було доторкнутись до мистецтва, тому що татуювання - це мистецтво, і тату майстри - це митці. Робота зі шрамами набагато важча, ніж робота зі шкірою без, і я у захваті від того, що ці митці зробили. На знімальному майданчику були і посмішки, і сльози. Завжди все було щиро, і я отримала неймовірне задоволення спілкуючись з кожним героєм проєкту", - коментує артистка.

Alyona Alyona веде шоу “Людина зі шрамом. Перевтілення”

Про що перша серія проєкту

Перша серія реаліті розповідає про військовослужбовця Віталія Борчука, який під час активних бойових дій на запорізькому напрямку отримав серйозні поранення, через що отримав значні шрами.

На щастя, завдяки наполегливості та старанням, він зумів подолати труднощі та повернутися до повноцінного життя.

Віталій отримав протез і зараз проходить реабілітацію в Superhumans Center, де активно займається спортом та відновлюється.

Де дивитися "Людина зі шрамом. Перевтілення"

Нові епізоди реаліті "Людина зі шрамом. Перевтілення" виходитимуть щотижня на медіасервісі MEGOGO в розділі "Шоу".

Також трансляція буде відбуватися на YouTube-каналі.

Переглянути шоу можна абсолютно безкоштовно.