Зірка "МастерШеф" зізнався, скільки витрачає на місяць

За словами блогера, він витрачає гроші не лише на себе. Чикало допомагає мамі, брату, похресниці та іншим родичам.

"Для комфортного життя в Києві, враховуючи зйомну квартиру і в принципі якісь потреби, достатньо, я думаю, в середньому десь 50 тисяч гривень. А якщо плюс допомога батькам, то це виходить від 80 тисяч і пішло (вище)", - розповів кухар.

Також Чикало розповів, на чому він заробляє. Майже 60% його доходів складає прибуток з блогінгу. А іншу частину він заробляє на звичайній роботі. Блогер працює в готельному комплексі.

Дмитро Чикало (скріншот)

Там він не тільки керуючий. Іноді Чикало працює кухарем, барменом та бере додаткові зміни.

Ба більше, блогер заінтригував фанів. Виявилося, він з'явиться у новому сезоні "МастерШеф". Втім, яку саме роль отримав Чикало - залишається загадкою.

"Я настільки там прижився, мені там настільки сподобалось, що, ти знаєш, я залюбки співпрацював би з ними і надалі", - зізнався Дмитро.

Втім, Чикало не заперечує той факт, що на проекті його любили не всі учасники. Окрім цього його хейтили деякі глядачі. Хоча, запевняє Чикало, він завжди був чесним та попереджав суперників про те, що саме він казав на інтерв'ю після змагань.