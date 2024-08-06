Звезда "МастерШеф" признался, сколько тратит в месяц

По словам блогера, он тратит деньги не только на себя. Чикало помогает маме, брату, крестнице и другим родственникам.

"Для комфортной жизни в Киеве, учитывая съемную квартиру и в принципе какие-то потребности, достаточно, я думаю, в среднем примерно 50 тысяч гривен. А если плюс помощь родителям, то это получается от 80 тысяч и ушло (выше)", - рассказал повар.

Также Чикало рассказал, на чем он зарабатывает. Почти 60% его доходов составляет прибыль от блогинга. А другую часть он зарабатывает на обычной работе. Блогер работает в гостиничном комплексе.

Дмитрий Чикало (скриншот)

Там он не только управляющий. Иногда Чикало работает поваром, барменом и берет дополнительные смены.

Более того, блогер заинтриговал фанов. Оказалось, он появится в новом сезоне "МастерШеф". Впрочем, какую именно роль получил Чикало - остается загадкой.

"Я настолько там прижился, мне там настолько понравилось, что, ты знаешь, я охотно сотрудничал бы с ними и дальше", - признался Дмитрий.

Впрочем, Чикало не отрицает тот факт, что на проекте его любили не все участники. Кроме этого, его хейтили некоторые зрители. Хотя, уверяет Чикало, он всегда был честным и предупреждал соперников о том, что он говорил на интервью после соревнований.