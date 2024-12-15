Зірка "МастерШеф" спіймав кохану на зраді (фото)

Зірку "МастерШеф" зрадила обраниця

Так, Міцкевич розповів, що дівчина, з якою він зустрічався останніми місяцями та стала для нього дуже важливою, його розчарувала. Він дізнався, що обраниця його зрадила.

Втім, на цьому історія стосунків не завершилася. Потім він дозволив їй приїхати до нього, аби та переночувала у нього вдома через певні обставини. Міцкевич навіть сподівався, що його стосунки з дівчиною отримають новий шанс.

Зірка "МастерШефу" розповів про розрив з коханою (скріншот)

За словами Влада, далі події розгорталися ще гірше. Дівчина зробила те, що "розірвало" його серце до останнього.

Міцкевич розповів про розрив стосунків з обраницею (скріншот)

"Тільки що дралася, билася. Не то, щоб сильно боляче, але таке", - розповів учасник "МастерШеф" та заявив, що під час сварки з колишньою почув погрози, а тому вирішив сховати ножі.

Міцкевич розповів про сварку з ексобраницею (скріншот)

Влад вирішив не розкривати подробиць. Також він зазначив, що видалив усі фото дівчини з соцмереж та не хоче про неї згадувати. Відомо, що разом з обраницею він жив декілька місяців, але що сталося між ними та чому у стосунках виникли брехня й зради, залишається загадкою.

Міцкевич зі сльозами повідомив про розрив з коханою (скріншот)

Хто такий Влад Міцкевич

Блогер та кулінар брав участь у шоу "МастерШеф". Також він записує пісні та бере участь у різних шоу.

В березні цього року Міцкевич заявив, що у нього нібито був роман з Олею Поляковою. Потім він виправдався за свої заяви й визнав, що наговорив зайвого.

У травні ж Міцкевич потрапив у ДТП. Він дивом залишився живим, але отримав чимало травм.

"Я знав що так буде, був впевнений на 1000%! Єдине, думав, що набагато сильніше, в мене перелом ребер, струс мозку та багато ран, жити буду 100%" - розповідав Влад.