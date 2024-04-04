Зірка "Кварталу" зробила відверту заяву про Олену Кравець: "Вона робить те, що їй подобається"

Що гумористка думає про Кравець

Нікітіна зізналася, що їй подобалося працювати з зіркою "Кварталу". За словами гумористки, з Кравець дуже легко потоваришувати.

"Вона дуже мудра... Дуже глибока. Розмови з нею можна записувати. Брати зошит та писати цитатами. Вона завжди дає класні рекомендації, завжди може допомогти", - заявила Нікітіна.

До того ж вона розповіла, що хвилювалася перед тим, як прийти на проект "Жіночий квартал". Нікітіна думала, що вона "мала", а інші - "зірки".

Нікітіна висловилася про Кравець (скріншот)

"Але навпаки було дуже класне ставлення до мене. Від тієї самої Олени Кравець, яка до мене прям дуже добро відносилася. Ніколи не відчувала приниження, зверхності наді мною", - пояснила артистка.

Також Нікітіна висловилася про те, що вона думає про кар'єру Кравець, яка вже давно пішла з проектів "Кварталу" та почала розвивати власні програми.

"В неї, коли вона пішла з "Кварталу", в неї почалося своє щось. Вона почала робити своє... Вона робить те, що їй подобається, і що вона хоче, а не те, що їй кажуть", - заявила гумористка.