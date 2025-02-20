Зірка "Кварталу 95" і "Ліги Сміху" поповнив лави ЗСУ

Актор виставив фото зі зброєю та військовий квиток.

"Складні часи породжують сильних людей", - підписав він фото.

Також він додав хештег "1 з 4%". Зазначимо, що таким чином Ласточкін висміяв заяву президента США Дональда Трампа, що відсоток підтримки глави української держави Володимира Зеленського знизився до 4.



Ласточкін вступив до ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Як відреагували в мережі

Фоловери відомого коміка одразу ж почали коментувати неоднозначну публікацію. Багато хто пише слова поваги і дякує за такий вибір:

"Завжди вважав вас найкращим гумористом країни, зараз бачу, що ви - справжній чоловік"

"Тільки підтримка і повага. Не розумію, як можна що-небудь погане на такий пост написати"

"Знайшов спосіб піти з тренерів "Ліги Сміху"

"Завжди був і є найкращий"

"Повага. Спочатку волонтерство, тепер - захист країни. Пишаємося вами. Божої опіки"

"Бережіть себе, будь ласка! Господи збережи його для сина".

Серед них була і військовослужбовиця Ангеліна Безотосна. На сторінці дівчини в Instagram сказано, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр".



Скриншот сторінки Ангеліни Безотосної

"Маю честь бути з тобою в одній бригаді", - також зазначила вона в коментарі.



Скриншот коментаря

Що відомо про Ігоря Ласточкіна

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в Шимкенті (Казахстан). До 11 років жив там, а потім переїхав до Ташкента (Узбекистан).

В Україну переїхав, щоб здобути вищу освіту. У 2009 році закінчив Державну металургійну академію України в місті Дніпро.

У студентські роки став захоплюватися КВК. Грав за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проєкт". У 2008 році прийшов у "Збірну Дніпропетровська", де став капітаном.

З 2015 року - тренер у гумористичному шоу "Ліга Сміху". У 2016-му став суддею шоу "Розсміши коміка".

У 2018 році брав участь у проєкті "Танці з зірками", де переміг з Ілоною Гвоздьовою.

Також працював актором у студії "Квартал 95", а також знявся в кількох фільмах.

Після початку повномасштабного вторгнення комік практично зник з інформаційного простору. Відомо, що його дружина Анна і син Радмір, якому цього року виповниться 11 років, переїхали жити до США.

Сам же Ласточкін, судячи з його нечисленних публікацій у соцмережах, останнім часом займався волонтерством, а також їздив із колегами з шоу "Ліга Сміху" в прифронтові області, щоб підтримати військових.

Ігор Ласточкін у ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)