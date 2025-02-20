UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зірка "Кварталу 95" і "Ліги Сміху" поповнив лави ЗСУ

Ігор Ласточкін приєднався до ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Автор: Катерина Собкова

Популярний гуморист, учасник "Кварталу 95" і тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін мобілізувався до лав Збройних Сил України.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Актор виставив фото зі зброєю та військовий квиток.

"Складні часи породжують сильних людей", - підписав він фото.

Також він додав хештег "1 з 4%". Зазначимо, що таким чином Ласточкін висміяв заяву президента США Дональда Трампа, що відсоток підтримки глави української держави Володимира Зеленського знизився до 4.

Ласточкін вступив до ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Як відреагували в мережі

Фоловери відомого коміка одразу ж почали коментувати неоднозначну публікацію. Багато хто пише слова поваги і дякує за такий вибір:

  • "Завжди вважав вас найкращим гумористом країни, зараз бачу, що ви - справжній чоловік"
  • "Тільки підтримка і повага. Не розумію, як можна що-небудь погане на такий пост написати"
  • "Знайшов спосіб піти з тренерів "Ліги Сміху"
  • "Завжди був і є найкращий"
  • "Повага. Спочатку волонтерство, тепер - захист країни. Пишаємося вами. Божої опіки"
  • "Бережіть себе, будь ласка! Господи збережи його для сина".

Серед них була і військовослужбовиця Ангеліна Безотосна. На сторінці дівчини в Instagram сказано, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр".

Скриншот сторінки Ангеліни Безотосної

"Маю честь бути з тобою в одній бригаді", - також зазначила вона в коментарі.

Скриншот коментаря

Що відомо про Ігоря Ласточкіна

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в Шимкенті (Казахстан). До 11 років жив там, а потім переїхав до Ташкента (Узбекистан).

В Україну переїхав, щоб здобути вищу освіту. У 2009 році закінчив Державну металургійну академію України в місті Дніпро.

У студентські роки став захоплюватися КВК. Грав за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проєкт". У 2008 році прийшов у "Збірну Дніпропетровська", де став капітаном.

З 2015 року - тренер у гумористичному шоу "Ліга Сміху". У 2016-му став суддею шоу "Розсміши коміка".

У 2018 році брав участь у проєкті "Танці з зірками", де переміг з Ілоною Гвоздьовою.

Також працював актором у студії "Квартал 95", а також знявся в кількох фільмах.

Після початку повномасштабного вторгнення комік практично зник з інформаційного простору. Відомо, що його дружина Анна і син Радмір, якому цього року виповниться 11 років, переїхали жити до США.

Сам же Ласточкін, судячи з його нечисленних публікацій у соцмережах, останнім часом займався волонтерством, а також їздив із колегами з шоу "Ліга Сміху" в прифронтові області, щоб підтримати військових.

Ігор Ласточкін у ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу