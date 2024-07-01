Зірка "Кріпосної" чесно відповіла, що думає про українців, які не воюють чи виїхали за кордон

Що акторка каже про тих, хто не служить

Зірка "Кріпосної" (зіграла роль Василини у серіалі) не з чуток знає, як це - чекати близьких з фронту. Адже її батько та чоловік, актор Дмитро Сова, долучилися до армії на початку повномасштабного вторгнення та продовжують боронити країну від ворогів.

Тим не менше, Легейда підкреслює, що суспільство не повинно розділятися та сваритися через те, що хтось служить, а хтось ні.

"Я знаю, як важко родичам і близьким тих, хто боронить нашу країну в лавах ЗСУ. Дуже важко. Завжди будуть ті, чиї близькі на передовій, і ті, чиї - в тилу. Ті, хто залишився, і ті хто поїхав за кордон. Це є фактом, який нікуди не зникне. Але він не має стати тим, що розділить наше суспільство", - говорить вона.

Акторка прокоментувала тему мобілізації та хейт українців, які не служать (Фото: instagram.com/daryaleheida)

Знаменита українка підкреслює, що варто поважати права та вибір кожної людини. Вона каже, що жити з постійним відчуттям несправедливості - не найкраща стратегія.

"Маємо поважати право кожної людини бути на своєму місці, якою б болючою чи несправедливою не здавалася ситуація, коли чиїсь рідні воюють, а чиїсь - ні. Якщо постійно жити з відчуттям несправедливості, можна назавжди залишитися розділеними. Від нас залежить, чи ми будемо підтримувати це розділення і давити на тригерні точки один одного, або будемо шукати можливості об'єднатися", - ділиться акторка.

Що відомо про службу батька та чоловіка зірки

Анатолій Легейда, як відомо, має військову спеціальність - пілот-винищувач. Спершу разом із чоловіком доньки він був у ТРО Києва, потім його перевели до 7-ї бригади тактичної авіації.

Дмитро Сова після проходження бойової підготовки також відправився на службу.

Дар'я Легейда і Дмитро Сова (Фото: instagram.com/daryaleheida)

Дар'я теж хотіла мобілізуватися

Раніше Дар’я і сама висловлювалася бажання податися на фронт. Проте пояснювала причину, чому поки не може цього зробити.

"Щодня я думаю. Мене так виховали. Я знаю, що здатна на це - і морально, і фізично була б, якби не деякі проблеми з моїм здоров'ям. Я вперше про це говорю. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію, тому що ти ж несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за багатьох, хто буде поруч із тобою. Тому я зараз не можу взяти цю відповідальність", - розповідала 30-річна зірка.