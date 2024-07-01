Звезда "Крепостной" честно ответила, что думает об украинцах, которые не воюют или выехали за границу

Что актриса говорит о тех, кто не служит

Звезда "Крепостной" (сыграла роль Василины в сериале) не понаслышке знает, как это - ждать близких с фронта. Ее отец и муж, актер Дмитрий Сова, присоединились к армии в начале полномасштабного вторжения и продолжают защищать страну от врагов.

Тем не менее, Легейда подчеркивает, что общество не должно разделяться и ссориться из-за того, что кто служит, а кто-то нет.

"Я знаю, как тяжело родственникам и близким тех, кто защищает нашу страну в рядах ВСУ. Очень тяжело. Всегда будут те, чьи близкие на передовой, и те, чьи - в тылу. Те, кто остался, и те, кто уехал за границу. Это факт, который никуда не исчезнет. Но он не должен стать тем, что разделит наше общество", - говорит она.

Актриса прокомментировала тему мобилизации и хейт украинцев, которые не служат (Фото: instagram.com/daryaleheida)

Знаменитая украинка подчеркивает, что следует уважать права и выбор каждого человека. Она говорит, что жить с постоянным ощущением несправедливости - не самая лучшая стратегия.

"Должны уважать право каждого человека быть на своем месте, какой бы болезненной или несправедливой ни казалась ситуация, когда чьи-то родные воюют, а чьи-то - нет. Если постоянно жить с чувством несправедливости, можно навсегда остаться разделенными. От нас зависит, будем ли мы поддерживать это разделение и давить на триггерные точки друг друга или будем искать возможности объединиться", - делится актриса.

Что известно о службе отца и мужа звезды

Анатолий Легейда, как известно, имеет военную специальность - пилот-истребитель. Сначала вместе с мужем дочери он был в ТРО Киева, затем его перевели в 7-ю бригаду тактической авиации.

Дмитрий Сова после прохождения боевой подготовки тоже отправился на службу.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова (Фото: instagram.com/daryaleheida)

Дарья тоже хотела мобилизоваться

Раньше Дарья и сама высказывала желание отправиться на фронт. Однако объясняла причину, почему пока не может этого сделать.

"Ежедневно я думаю. Меня так воспитали. Я знаю, что способна на это - и морально, и физически была бы, если бы не некоторые проблемы с моим здоровьем. Я впервые об этом говорю. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю, потому что ты несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за многих, кто будет рядом с тобой. Поэтому я сейчас не могу взять эту ответственность", - рассказывала 30-летняя звезда.