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Зірка "Холостяка" збільшила груди: перші фото після операції

Субота 28 жовтня 2023 15:59
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Зірка "Холостяка" збільшила груди: перші фото після операції Саша Погорєлова розповіла про свій стан після наркозу (фото: instagram.com/sashulialfw)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка 12-го сезону шоу "Холостяк" Саша Погорєлова, яка залишила проект за крок до фіналу, наважилася на пластичну операцію. Дівчина, яка намагалася побудувати стосунки з головним героєм реаліті Алексом Топольським, збільшила груди.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Погорєлова вже показала перші фото після операції на своїй сторінці в Instagram.

Що Погорєлова розповіла про операцію

Дівчина не стала приховувати, що вона захотіла збільшити груди. Деякі блогерки намагаються залишати інформацію про операції у секреті, але Погорєлова вирішила відверто про усе розповісти.

"Ура. Довго думала, довго боялась. Нарешті я наважилась. Так, я їх збільшила", - поділилася емоціями блогерка.

Також вона показала, як виглядала перед операцією. Погорєлова позувала перед дзеркалом та продемонструвала "малюнки" хірурга на тілі. Перед "пластикою" зазвичай роблять на тілі спеціальну "розмітку".

Зірка &quot;Холостяка&quot; збільшила груди: перші фото після операції

Саша Погорєлова з "Холостяка" збільшила груди (скріншот)

Як Погорєлова виглядає після операції

Згодом дівчина показалася вже після наркозу. Вона розповіла, що усе пройшло швидко. Коли вона прокинулася після анестезії, то навіть не зрозуміла, що усе вже відбулося.

Втім, після операції Погорєлова поскаржилася на свій стан. Усе її тіло почало боліти. Дівчина розповіла, що ніч та день після "пластики" були для неї дуже важкими.

На першому фото після операції блогерка позувала у спеціальній білизні. Нині оцінити результат "пластики" неможливо, адже якийсь час Погорєлова має носити спеціальний корсажний топ. Вже згодом вона побачить оновлені форми.

Зірка &quot;Холостяка&quot; збільшила груди: перші фото після операціїПогорєлова після операції (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською.

Також ми вже розповідали, що колишній чоловік Лорак зустрівся з донькою у Туреччині та показав, як вона зараз виглядає.

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Холостяк звезды шоу-бизнеса