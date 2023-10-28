Звезда "Холостяка" увеличила грудь: первые фото после операции

Звезда 12-го сезона шоу "Холостяк" Саша Погорелова, покинувшая проект в шаге от финала, решилась на пластическую операцию. Девушка, пытавшаяся построить отношения с главным героем реалити Алексом Топольским, увеличила грудь.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Погорелова уже показала первые фото после операции на своей странице в Instagram .

Что Погорелова рассказала об операции

Девушка не стала скрывать, что она захотела увеличить грудь. Некоторые блогерши пытаются оставлять информацию об операциях в секрете, но Погорелова решила откровенно обо всем рассказать.

"Ура. Долго думала, долго боялась. Наконец-то я решилась. Да, я их увеличила", - поделилась эмоциями блогерша.

Также она показала, как выглядела перед операцией. Погорелова позировала перед зеркалом и продемонстрировала "рисунки" хирурга на теле. Перед "пластикой" обычно делают на теле специальную "разметку".

Саша Погорелова из "Холостяка" увеличила грудь (скриншот)

Как Погорелова выглядит после операции

Впоследствии девушка показалась уже после наркоза. Она рассказала, что все прошло быстро. Когда она проснулась после анестезии, то даже не поняла, что все уже произошло.

Впрочем, после операции Погорелова пожаловалась на свое состояние. Все ее тело начало болеть. Девушка рассказала, что ночь и день после "пластики" были для нее очень тяжелыми.

На первом фото после операции блогерша позировала в специальном белье. Сейчас оценить результат "пластики" невозможно, ведь какое-то время Погореловой предстоит носить специальный корсажный топ. Уже со временем она увидит обновленные формы.

Погорелова после операции (скриншот)