Зірка "Холостяка" виходить заміж: романтичні фото з коханим

"Друзі, я вдячна кожному з вас за теплі слова, вітання і підтримку в цей особливий момент мого життя. 23.12.2024", - підписала вона фото з величезним букетом і каблучкою на пальці.

Учасниці "Холостяка" зробили пропозицію (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Як виявилося, 23 грудня коханий освідчився Погорєловій.

"Я хочу побажати вам того, що зараз відчуваю сама - щастя, яке наповнює серце, кохання, яке надихає, і віри, що все в житті складається саме так, як має бути. Нехай у вашому житті буде більше моментів, які хочеться розділити з тими, кого ви любите", - наголосила Погорєлова.

Саша Погорєлова виходить заміж (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

На фото Саша продемонструвала, як коханий став на одне коліно для того, щоб зробити пропозицію.

Жодних подробиць про коханого ексучасниця "Холостяка" поки що не розповідала у своєму блозі. Вона також не показує його обличчя. Разом пара приблизно 10 місяців.

Саша Погорєлова з майбутнім чоловіком (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Що відомо про Сашу Погорєлову

Дівчині 32 роки.

Після школи вона закінчила Академію адвокатури України в Києві і є магістром права. Працювала директором ІТ-компанії.

Дівчина також засвітилася в кліпі українського співака і телеведучого Володимира Дантеса "Тепер тобі 30".

Погорєлова брала участь у проєкті "Холостяк-12" (2022), головним героєм якого був Олександр Топольський.

Дівчина покинула реаліті за крок до фіналу в 11-му випуску. Погорєлова зазначила, що холостяк спочатку їй дуже сподобався, але з часом інтерес до нього почав згасати. Однією з причин, за словами учасниці, було те, що Топольський на камеру грав джентльмена, а в житті таким не був.

Після вильоту з шоу вона розповіла, що їй не вистачало уваги Олександра, а також він не підтримував її. Річ у тім, що Погорєловій довелося зіткнутися з одним зі своїх страхів - страхом камер. Головний герой ніяк не допомагав дівчині впоратися з ним або хоча б заспокоїти, щоб вона не нервувала.

Саша Погорєлова зараз (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)