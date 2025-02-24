Зірка "Холостяка" виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом

Блогерка зазначила в публікації, що зі своїм обранцем вона разом лише 5 місяців.

"Нам лише п'ять місяців. Не можу сказати, що я не здогадувалася про пропозицію, оскільки ми знали, що ми ідеальна пара одне для одного. Ми так часто з тобою говорили про майбутнє, про весілля, і це були не просто слова", - розповіла вона.



Марина Голд виходить заміж (фото: instagram.com/marynagold1)

Також дівчина зазначила, що її коханий демонструє свою любов вчинками.

"Ти як завжди все показуєш вчинками. З першого дня ти просто взяв мене у своє життя, і я просто розтанула і йду за тобою. Дякую Богу. Я на тебе чекала все життя", - підсумувала вона.



Марина Голд зі своїм обранцем (фото: instagram.com/marynagold1)

Також косметолог похвалилася розкішною каблучкою з діамантом.



Марина Голд показала каблучку (фото: instagram.com/marynagold1)

Судячи з усього молодий чоловік давно готувався до важливого кроку.



Учасниця "Холостяка" показала каблучку (фото: instagram.com/marynagold1)

Пропозицію її коханий зробив під час відпочинку на Гаваях. Дівчина також опублікувала відповідне відео, на якому її молодий чоловік стає на одне коліно на фоні моря і пальм.

Що відомо про Марину Голд

Дівчина засвітилася в 12-му сезоні шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був Алекс Топольський. На момент зйомок їй було 26 років.

Дівчина родом із Харкова. Вона працювала косметологом.

Також під час зйомок вона зізналася, що робила ринопластику (операція на носі), збільшила губи і пластику грудей.



Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)

Голд покинула шоу "Холостяк-12" за крок до фіналу. Після участі в проєкті дівчина зізнавалася, що була закохана в Топольського, але це почуття швидко минуло. Марина переконалася, що в реальному житті Алекс - зовсім інша людина.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році вона залишила Україну і переїхала жити до США.



Марина Голд зараз (фото: instagram.com/marynagold1)

Примітно, що свій блог дівчина веде англійською, українською та російською мовами.



Марина Голд з коханим (фото: instagram.com/marynagold1)

Вона часто ділиться в блозі фото з розкішного відпочинку і зі своїм коханим.



Учасниця "Холостяка" з нареченим (фото: instagram.com/marynagold1)