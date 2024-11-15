Зірка "Холостяка" Тетяна Мелехова, якій Терен дав першу троянду: Я рано пішла, це фатальна помилка

– На церемонії троянд ви попросили Терена не помилитися з вибором. Тобто ви помітили, що Олександр вже симпатизує якійсь не тій учасниці?

– Так, я вважаю, що, наприклад, дати троянду на побаченні Аліні, а не, наприклад, Ксюші або Світлані, ну, це вже помилка. Я вважаю, що Ксюша та Світлана були найщирішими.

Тому що, звичайно, що в домі та серед дівчат, ви ж розумієте, зовсім можуть бути інші розмови. Плюс, коли вони вже прийшли з побачення, Ксюша і Свєта розповідали одне, а Аліна друге. Тому я вважаю, що вже це було помилкою.

– На вашу думку, чи є серед учасниць, які зараз залишилися на проєкті, ті, які могли б дійсно стати йому вдалою партією?

– Я б могла сказати, наприклад, що Світлана. Але спілкуючись зі Світланою, мені здається, що їй не вистачає впевненості у собі.

– Яка ідеальна жінка, на вашу думку, має бути поруч з Тереном?

– Я вам скажу так. Судячи з того, що я зараз бачу і фільтрую всю інформацію, мені здається, що ті дівчата, які вже пішли, багато з них були найбільше зацікавлені Сашею, ніж ті дівчата, що залишилися. Тому я і перед машиною йому сказала: "Не помились".

Тетяна з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Щодо слів Олександра, він помітив, що між вами немає нічого спільного. Вас образили ці слова?

– Він же ж не сказав мені це в обличчя. Я це побачила вже в ефірі, що він сказав, що між нами немає нічого спільного і так далі. Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що в нас немає нічого спільного?

В мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто в нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так. Я вважаю, що ні, що це його фатальна помилка.

Ви зараз спілкуєтеся з кимось з дівчат? Можливо, ви знайшли собі когось в подруги?

– Я на декількох дівчат підписана, вони на мене. Я тільки з однією дівчинкою спілкуюся небагато. "Як справи" та й все. Але ні, я не з ким близько не спілкуюся.

– З ким було важче спілкуватися?

– Я не можу сказати, що важче. Ну, от, наприклад, зі Світланою я розуміла, що нам не буде про що розмовляти, у нас не буде якихось спільних тем. А ось Вероніка, постійно ці її нападки... Хоча в домі, я вам скажу, що Вероніка мені нічого поганого не зробила. Я розумію, що це її фішка - просто бути в центрі уваги, так сказати.

А так нічого не можу поганого сказати. В принципі, з іншими дівчатами в нас завжди було про що поговорити, якісь дівчачі теми

– А зараз, коли ви дивитесь випуски і є фрагменти, де дівчата спілкуються саме на камеру, на одинці, є такі моменти, що ви розчаровані або не очікували щось почути?

– Настя, фудблогерка. Чесно, сиділа в домі і не відкривала зовсім рота. Зараз просто я дивлюсь на екрані, а там, боже, хто б міг подумати? В тихому омуті... І вона не тільки про мене там щось каже, вона про всіх дівчат. Коли в нас була ця кундаліні-йога, ну, я не знаю. З моєї точки зору, коли людина так віддає якісь свої знання - якось з повагою треба відноситись до цього.

Вона нічого поганого тобі не робить, якось все одно прийми те, що людина хоче з тобою поділитися цим. А там коментарі від Насті! Чесно, я могла б очікувати від кого завгодно, але що вона буде коментарі такі говорити, ну це жесть. Бо в домі вона була найтихіша дівчина.

Тетяна отримала першу троянду (фото: СТБ)

– Розкажіть, а як ваші рідні поставилися до того, що ви вирішили йти на "Холостяк"? Як вони відреагували, коли дізналися, що ви не пройшли далі? І чи зараз змінилася їхня реакція, коли вже вони бачать шоу в ефірі?

– Дивіться, сім'я в мене дуже класна, вони підтримували мене одразу. Я не можу сказати, що світ рухнув, коли я покинула проект та дізналася, що йду додому. Зателефонувала тьоті і сказала, що я їду додому. Вона така: "Добре".

В мене тісний зв'язок з родиною, тому найважче було ось це, коли ми без телефону, без зв'язку. Навіть зараз, коли я за кордоном, я спілкуюся з родиною кожного дня. Зараз вони раді, що я покинула проект так рано, бо вони дивилися ефіри. Я прийшла з гідністю - я пішла з гідністю. Я ні про кого нічого поганого не сказала. Родичі дивляться ефіри і вони раді, що я покинула проект, що я зберегла свої нерви та здоров'я.

– А що ви думаєте про заяви Марічки Довбенко, яка зараз активно критикує реаліті. На вашу думку, в неї був план потрапити на шоу задля піару чи вона ображена на Терена?

– Можливо, вона хотіла подивитися проект зсередини. Але всі одразу зрозуміли, що вона не прийшла за Тереном на проєкт. Він це зрозумів. І ми.

– Ви сказали, що зараз перебуваєте за кордоном. Опишіть ваше життя після проєкту, чим ви займаєтеся та чи вільне ваше серце?

– Моє серце вільне. Зараз я займаюся собою, своєю роботою. Я дуже рада повернутися в свій звичайний ритм. Я реально довго будувала своє життя так, щоб мені було комфортно жити емоційно, фізично, ментально. В мене є проблеми зі здоров'ям, про які я не казала в ефірі, бо я не хотіла, щоб мене жаліли. Мені дуже було важко на проекті, в мене є проблема, через яку я маю слідкувати за своїм станом: вчасно поїсти, відпочити, в мене має бути спокійне, налагоджене життя.

Зйомка першої вечірки - це було важко. Тому зараз я рада повернутися в своє життя. Я займаюся собою, роботою. Я рада повернутися до своїх клієнтів, які мене чекали. Після випусків зі мною до мене прийшли класні люди.

Зірка "Холостяка" назвала нещирих учасниць (фото: СТБ)

– Після ефірів глядачі писали вам щось соцмережах, були пропозиції та запрошення на побачення?

– Спочатку писали такі, відважні: "Нащо тобі той Холостяк, давай познайомимось". А зараз вже, пишуть ті, хто не наважувався. Але якось для мене це не те. Не думаю, що я маю познайомитися з кимось в Instagram. Вважаю, що існують набагато цікавіші варіанти познайомитися.

– Чи пишуть вам негативні коментарі, ви помічали хейт? Видаляєте таких підписників?

– Була одна ситуація, якась дівчина писала, що все класно і я класна, компліменти писала. А потім почала погане писати. Але я не відповідаю. Люди думають, що я маю постійно сидіти в "Директі" та відповідати, що в мене немає власного життя, роботи. Але на це в мене часу немає. До того ж хейту дуже мало

Будемо дивитись об'єктивно. За що? Я добра, достойна, щира людина. За що мене хейтити? Але у людей може бути своя думка. Я читаю, але не видаляю коментарі. Хай вони там будуть. Чесно, я думала, що буду реагувати по-іншому, я думала, що буду видаляти коментарі, відповідати. Але ні.

– Чи пішли б ви на новий "Холостяк"?

– На "Холостяк" точно ні.

– А що б ви порадили дівчатам, які хочуть потрапити на новий сезон "Холостяка", якщо він буде?

– Ті, хто хочуть пройти на проект, перш за все вони мають розуміти, наскільки це складно. Треба розраховувати свої сили. Треба, в першу чергу, думати тільки про себе, про свій стан. Розуміти, чи дійсно їм це потрібно. Якщо дійсно є таке бажання, то треба дуже вірити в себе.

Важливо зважати на свій стан. Тому що я реально довго себе відновлювала після проекту Довго входила в цей ритм, до якого звикла. Тому мені це було важко. Але я кажу зі свого досвіду.

Тетяна з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Щодо вашого стану здоров'я, як ви почуваєте себе зараз? Чи можете ви розповісти, які у вас проблеми?

– Зараз я, звичайно, вже прийшла в норму. Відпочила, зайнялася своїм здоров'ям, проходжу обстеження, яке я маю проходити кожну осінь. Дякую, що спитали, слава Богу, я в нормі та все буде добре.

В мене є просто хронічне захворювання, в якому я живу. Яким намагаюся керувати я, а не щоб воно мною (керувало). Щоб жити це життя прекрасне. Тому я не хотіла про це розповідати, жалітися на проекті. Дівчатам та Саші нічого не казала.

– Ви не шкодуєте, що не стали про це говорити на реаліті?

– Я розуміла, що я хотіла познайомитися з Сашею, більше дізнатися про нього. Я ні про що не жалкую, все було супер. Єдине, що Саша мені не дав реально розкритися, жодного побачення. Пішла я рано.

– А чому ви вирішили жити за кордоном?

– Я поїхала на початку повномасштабної війни з родиною в Бухарест. Ми всі з Одеси. Спочатку ми поїхали в Ізмаїл, а потім і там стало неспокійно. І тому ми вирушили за кордон. Думали їхати в Німеччину, але приїхали в Бухарест. Ми залишилися тут на півтора року приблизно. Я винаймала квартиру, жила тут сама. Ми всі жили в одному районі, але кожен окремо, тому я одразу тут почала будувати своє життя.

Я орендувала квартиру, одразу працювала. Потім ми вирішили повернутися в Одесу, тому що ми дуже сумували за домом. Ми такі одесити-одесити. Я повернулася додому, прожила рік, це як раз було пов'язано з проектом також. Після нього я зрозуміла, що втомилася, погано себе почуваю. Вирішила, що мені потрібно відновитися. Я зрозуміла, що якщо я залишусь ще в цій обстановці війни, тривог, в нас в Одесі дуже неспокійно - я не витримаю. Моя робота не залежить від того, де я живу. Тому я зібрала речі і поїхала будувати своє життя в Бухаресті.

Тут було насправді дуже багато всього, і треба було пережити, звикнути. Але зараз це вже як другий дім, я вже звикла. Румуни дуже люблять мої іграшки. Люди дуже допомагали мені в перший рік повномасштабної війни. Якби в мене не було цього захворювання, я б могла залишатися вдома. В Одесі я сиділа в паркінгу, ховалася під час тривог, але мій стан...

– В майбутньому ви плануєте залишатися в Румунії або ж хочете повернутися в Україну?

– Я хочу жити вдома. Реально, немає кращого місця на Землі для мене, ніж Одеса. Я прямо дуже хочу в Одесу. Просто, щоб ви розуміли, я ніколи з Одеси взагалі не виїжджала. Тому дуже хочеться жити вдома, реально. Я жила тут рік, мені було дуже класно. Я не хотіла їхати за кордон, але розуміла, що після проекту я свій стан просто не "вивезу".