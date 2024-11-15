Зірка "Холостяка" Тетяна Мелехова чесно відповіла, чи ображена на Терена

Учасниця популярного телешоу про кохання "Холостяк-13" Тетяна Мелехова, яка залишила шоу у другому випуску, висловилася про вчинок Олександра Будько з позивним Терен.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відомо, головний герой "Холостяка" під час церемонії троянд наголосив, що між ними немає нічого спільного. Проте це дівчина побачила вже під час телетрансляції.
"Він же не сказав мені це в обличчя. Я це побачила вже в ефірі, що він сказав, що між нами немає нічого спільного і таке інше. Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що у нас немає нічого спільного?" - риторично запитала дівчина.
Далі вона зазначила, що було надто мало часу, щоб поспілкуватися та ближче дізнатися один про одного.
"У мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто у нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так. Я вважаю, що ні, що це його фатальна помилка", - наголосила Мелехова.
Дівчина ні про що не шкодує, бо хотіла познайомитися саме з Олександром.
"Я розуміла, що я хотіла познайомитися з Сашком, більше дізнатися про нього. Я ні про що не шкодую, все було супер. Єдине, що Саша мені не дав реально розкритися, ніякого побачення. Пішла я рано", - підсумувала вона.
Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)
Дівчині 29 років, вона родом із Одеси. На початку повномасштабної війни вона виїхала спочатку до Ізмаїла, потім у Бухарест зі своєю родиною. Півтора роки прожила там, а згодом вирішила повернутися в Україну.
Вона створює м'які іграшки. Бізнес дівчини добре розвивається: її вироби продаються в Америці, Італії, Канаді.
Під час першої зустрічі з Тереном вона розповіла, що це була її мрія - в'язати іграшки. Холостякові вона подарувала двох милих зайців-мандрівників. Цей подарунок настільки вразив Олександра, що він дав дівчині троянду першого враження.
Скриншоти
Раніше учасниця "Холостяка", яка пішла з шоу просто під час побачення, зізналася, що думає про Терена.
Також інша учасниця "Холостяка" Інна Бєлєнь зізналася, чому наважилася піти на шоу.