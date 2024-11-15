UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зірка "Холостяка" Тетяна Мелехова чесно відповіла, чи ображена на Терена

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)
Автор: Катерина Собкова

Учасниця популярного телешоу про кохання "Холостяк-13" Тетяна Мелехова, яка залишила шоу у другому випуску, висловилася про вчинок Олександра Будько з позивним Терен.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як відомо, головний герой "Холостяка" під час церемонії троянд наголосив, що між ними немає нічого спільного. Проте це дівчина побачила вже під час телетрансляції.

"Він же не сказав мені це в обличчя. Я це побачила вже в ефірі, що він сказав, що між нами немає нічого спільного і таке інше. Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що у нас немає нічого спільного?" - риторично запитала дівчина.

Далі вона зазначила, що було надто мало часу, щоб поспілкуватися та ближче дізнатися один про одного.

"У мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто у нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так. Я вважаю, що ні, що це його фатальна помилка", - наголосила Мелехова.

Дівчина ні про що не шкодує, бо хотіла познайомитися саме з Олександром.

"Я розуміла, що я хотіла познайомитися з Сашком, більше дізнатися про нього. Я ні про що не шкодую, все було супер. Єдине, що Саша мені не дав реально розкритися, ніякого побачення. Пішла я рано", - підсумувала вона.

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Що відомо про Тетяну Мелехову

Дівчині 29 років, вона родом із Одеси. На початку повномасштабної війни вона виїхала спочатку до Ізмаїла, потім у Бухарест зі своєю родиною. Півтора роки прожила там, а згодом вирішила повернутися в Україну.

Вона створює м'які іграшки. Бізнес дівчини добре розвивається: її вироби продаються в Америці, Італії, Канаді.

Під час першої зустрічі з Тереном вона розповіла, що це була її мрія - в'язати іграшки. Холостякові вона подарувала двох милих зайців-мандрівників. Цей подарунок настільки вразив Олександра, що він дав дівчині троянду першого враження.

Скриншоти

Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу