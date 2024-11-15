Зірка "Холостяка" Тетяна Мелехова чесно відповіла, чи ображена на Терена

Як відомо, головний герой "Холостяка" під час церемонії троянд наголосив, що між ними немає нічого спільного. Проте це дівчина побачила вже під час телетрансляції.

"Він же не сказав мені це в обличчя. Я це побачила вже в ефірі, що він сказав, що між нами немає нічого спільного і таке інше. Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що у нас немає нічого спільного?" - риторично запитала дівчина.

Далі вона зазначила, що було надто мало часу, щоб поспілкуватися та ближче дізнатися один про одного.

"У мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто у нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так. Я вважаю, що ні, що це його фатальна помилка", - наголосила Мелехова.

Дівчина ні про що не шкодує, бо хотіла познайомитися саме з Олександром.

"Я розуміла, що я хотіла познайомитися з Сашком, більше дізнатися про нього. Я ні про що не шкодую, все було супер. Єдине, що Саша мені не дав реально розкритися, ніякого побачення. Пішла я рано", - підсумувала вона.

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Що відомо про Тетяну Мелехову

Дівчині 29 років, вона родом із Одеси. На початку повномасштабної війни вона виїхала спочатку до Ізмаїла, потім у Бухарест зі своєю родиною. Півтора роки прожила там, а згодом вирішила повернутися в Україну.

Вона створює м'які іграшки. Бізнес дівчини добре розвивається: її вироби продаються в Америці, Італії, Канаді.

Під час першої зустрічі з Тереном вона розповіла, що це була її мрія - в'язати іграшки. Холостякові вона подарувала двох милих зайців-мандрівників. Цей подарунок настільки вразив Олександра, що він дав дівчині троянду першого враження.

Скриншоти