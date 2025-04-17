Зірка "Х-Фактора" Волканов засвітився з коханою, яку приховував три роки

У Stories співак опублікував достатньо відверте фото з коханою - у ліжку.

"3 роки", - підписав він знімок.



Дмитро Волканов вперше показав свою дівчину (скриншот)

Що відомо про дівчину Волканова

Дівчину зірки "Х-Фактора" звуть Наталя.

Їй 23 роки, вона вже 6 років працює майстром манікюру. Два роки тому вона переїхала до Києва і почала все з нуля.



Дівчина Дмитра Волканова (фото: instagram.com/marmur_ka_)

Судячи з її сторінки в соцмережі, вона не приховувала стосунків із відомим співаком.



Співак зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/marmur_ka_)

На її сторінці багато фото з Дмитром, які були зроблені під час відпочинку і спільних поїздок з друзями.



Дівчина Волканова (фото: instagram.com/marmur_ka_)

Хто такий Дмитро Волканов

Майбутній співак народився у 2001 році в Бердянську (Запорізька область).

Після закінчення школи став студентом Київського університету культури.

Свій творчий шлях розпочав з участі в "Х-Факторі", де він потрапив до команди Андрія Данилка. Дійшов до суперфіналу.

Після проєкту отримав запрошення працювати в колективі Вєрки Сердючки, був бек-вокалістом, пропрацював там близько 4 років.

Сольну кар'єру розпочав після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Першим гучним синглом молодого виконавця стала пісня "Намалюю", що набрала стрімкої популярності серед користувачів соціальних мереж.

У 2023 році співак випустив низку авторських пісень, які набирають мільйони переглядів і прослуховувань. Зокрема відомою стала пісня "Тебе знайшов", яка протягом кількох місяців посідала перші сходинки в хіт-параді найпопулярніших кліпів країни (загалом набравши 18 мільйонів переглядів у YouTube).



Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)