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Звезда "Голосу країни" рассекретил скандал с SHUMEI и его продюсером (видео)

Понедельник 30 сентября 2024 21:26
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Звезда "Голосу країни" рассекретил скандал с SHUMEI и его продюсером (видео) Laud и SHUMEI (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец и звезда шоу "Голос країни" Laud (Влад Каращук) еще недавно выпускал хиты вместе с артистом SHUMEI (Олегом Шумеем). Но сейчас они не выступают в дуэте. И оказалось, что это произошло не просто так.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом выпуске шоу "Муз_Тренд" Лауд рассказал о скандале, возникшем между ним и продюсером Шумея.

Сейчас Laud рассказывает о сотрудничестве с SHUMEI с теплом и хорошими воспоминаниями. Вместе с ним и его продюсером артист создавал новые песни. Но потом все изменилось.

"Это был классный период, но был момент, когда продюсер Шумея делал вместе со мной общий трек. Мы говорили о том, чтобы подписать договор по авторским правам, роялти. Но он не хотел подписывать эти договоры", - заявил певец.

"Он говорил: "Мы честные, мы все будем делить 50 на 50". Но когда началась выплата роялти - он сказал, что не заплатит ни копейки. И что я не могу выступать с песнями, которые мы вместе с ним записали", - добавил он.

Звезда &quot;Голосу країни&quot; рассекретил скандал с SHUMEI и его продюсером (видео)

Лауд высказался о скандале с продюсером Шумея (скриншот)

Речь шла, в частности, о песне "Ти мені дуже". Лауд отметил, что не понимает, почему ему запретили исполнять треки. Ведь, по его словам, он не получал роялти за предыдущие дуэтные песни с SHUMEI, такие как "Чорнобривці".

Сейчас певец работает над тем, чтобы развивать карьеру уже как самостоятельный артист. LAUD отметил, что он хочет, чтобы люди знали его как отдельную персону. И это уже начало приносить первые плоды.

Напомним, ранее певица KOLA публично обратилась к Тине Кароль.

Кроме этого, на днях 54-летний актер Владимир Николаенко рассказал, что получил две повестки.

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