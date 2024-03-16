Зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон знялася у фотосесії на підтримку військових з ампутаціями

Джозефіна Джексон продовжує підтримувати захисників

Мета фотосесії, в якій взяла участь з пораненими бійцями зірка фільмів для дорослих - створити календар, кошти з продажу якого витратять на реабілітацію та протезування наших Героїв з ампутаціями.

Джозефіна Джексон з військовими (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

"Чому саме театр і костюми, спитаєте ви? А тому, що ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною", - йдеться у дописі дівчини.

"А таке перевтілення відкриває їх з зовсім іншої сторони - вишукані, елегантні, красиві джентельмени. Це дає їм більше впевненості у собі і відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози… Повірте, цього всього для них вже більш ніж достатньо", - зауважила вона.

Також Юлія додала, що "етап жалю вже давно пройдений, і тепер нам потрібно подарувати їм жагу до життя, залучаючи в такого роду дійства".

Зазначимо, що Сенюк допомагає українським захисникам від початку повномасштабного вторгнення - це як автівки, донати, розголос, так і участь в психологічніій реабілітації військових. Зокрема дівчина спілкується з ними англійською.

Коротка біографія Джозефіни Джексон

Дівчина народилася 1 лютого 1995 року в Золочеві, Львівської області. Вона є українською порноакторкою.

У віці 23 років знялася у своєму першому порнофільмі. У 2021-му її роботи були номіновані на премію AVN Awards у категоріях "Найкраща нова іноземна зірка" і "Найгарячіший новачок (на думку шанувальників)".

Джозефіна входить до топ-100 на одному з найвідоміших порносайтів у світі, а відео з її участю зібрали 200 мільйонів переглядів.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)