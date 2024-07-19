Зірка "Емілі в Парижі" з'явилася у кадрі в кепі від українського бренду (фото)

Вже скоро на Netflix вийде перша частина четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі". І поки фани очікують на прем'єру, яку заплановано на серпень, вже з'явилися кадри з нових серій. І виявилося, що в одному з епізодів акторка Ешлі Парк, яка зіграла Мінді, приміряє кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який розміщено на сторінці бренду в Instagram.
Героїня, яку грає Парк, завжди обирає яскраві образи та стильні "луки". І тому не дивно, що в одній зі сцен Мінді приміряла трендовий аксесуар - кепі від Руслана Багінського.
Костюмери вдало стилізували головний убір, адже поєднали його з вечірнею сукнею та при цьому зберегли образ легким та романтичним.
"Всі погляди на "Емілі в Парижі"! І Мінді в кепі Baker Boy Cap", - йдеться на сторінці українського бренду.
Стильне кепі, яке приміряла актриса, коштує, як зазначено на сайті, 17 тисяч гривень.
Текстильний кашкет оздоблено кристалами та "фірмовим" логотипом. Окрім цього, з іншого боку є "хрестик", який теж став брендовим елементом аксесуарів від Багінського.
Кепі від Багінського - ціна (скріншот)
Серіал, перший сезон якого вийшов у 2020 році, розповідає про дівчину Емілі, яка раптово переїхала до Парижу та почала там нове життя. І в четвертому сезоні ви побачите нові події.
Особливу увагу, звісно ж, буде приділено темі стосунків головної героїні, яка опинилася у любовному трикутнику. До цього ж у новому сезоні з'являться нові локації.
"Хоча серце Емілі завжди залишатиметься вірним Парижу, її життя в цьому сезоні набуває несподіваних поворотів. Не дивуйтеся, коли побачите її на святкуванні в Римі", - розповідала актриса Лілі Коллінз.
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