Зірка "Емілі в Парижі" з'явилася у кадрі в кепі від українського бренду (фото)

Актриса з "Емілі в Парижі" показалася у кепі від Багінського

Героїня, яку грає Парк, завжди обирає яскраві образи та стильні "луки". І тому не дивно, що в одній зі сцен Мінді приміряла трендовий аксесуар - кепі від Руслана Багінського.

Костюмери вдало стилізували головний убір, адже поєднали його з вечірнею сукнею та при цьому зберегли образ легким та романтичним.

"Всі погляди на "Емілі в Парижі"! І Мінді в кепі Baker Boy Cap", - йдеться на сторінці українського бренду.

Скільки коштує капелюх від Багінського

Стильне кепі, яке приміряла актриса, коштує, як зазначено на сайті, 17 тисяч гривень.

Текстильний кашкет оздоблено кристалами та "фірмовим" логотипом. Окрім цього, з іншого боку є "хрестик", який теж став брендовим елементом аксесуарів від Багінського.

Кепі від Багінського - ціна (скріншот)

Що відомо про четвертий сезон "Емілі в Парижі"

Серіал, перший сезон якого вийшов у 2020 році, розповідає про дівчину Емілі, яка раптово переїхала до Парижу та почала там нове життя. І в четвертому сезоні ви побачите нові події.

Особливу увагу, звісно ж, буде приділено темі стосунків головної героїні, яка опинилася у любовному трикутнику. До цього ж у новому сезоні з'являться нові локації.

"Хоча серце Емілі завжди залишатиметься вірним Парижу, її життя в цьому сезоні набуває несподіваних поворотів. Не дивуйтеся, коли побачите її на святкуванні в Римі", - розповідала актриса Лілі Коллінз.