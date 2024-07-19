Звезда "Эмили в Париже" появилась в кадре в кеппи от украинского бренда (фото)

Актриса из "Эмили в Париже" показалась в кеппи от Багинского

Героиня, которую играет Парк, всегда выбирает яркие образы и стильные "луки". И потому неудивительно, что в одной из сцен Минди примеряла трендовый аксессуар - кеппи от Руслана Багинского.

Костюмеры удачно стилизовали головной убор, ведь соединили его с вечерним платьем и сохранили образ легким и романтичным.

"Все взгляды на "Эмили в Париже"! И Минди в кеппи Baker Boy Cap", - говорится на странице украинского бренда.

Сколько стоит шляпа от Багинского

Стильное кеппи, которое примерила актриса, стоит, как отмечено на сайте, 17 тысяч гривен.

Текстильная фуражка украшена кристаллами и "фирменным" логотипом. Кроме того, с другой стороны есть "крестик", который тоже стал брендовым элементом аксессуаров от Багинского.

Кеппи от Багинского - цена (скриншот)

Что известно о четвертом сезоне "Эмили в Париже"

Сериал, первый сезон которого вышел в 2020 году, рассказывает о девушке Эмили, которая внезапно переехала в Париж и начала там новую жизнь. И в четвертом сезоне вы увидите новые события.

Особое внимание, конечно же, будет уделено теме отношений главной героини, оказавшейся в любовном треугольнике. К тому же в новом сезоне появятся новые локации.

"Хотя сердце Эмили всегда будет оставаться верным Парижу, ее жизнь в этом сезоне приобретает неожиданные повороты. Не удивляйтесь, когда увидите ее на праздновании в Риме", - рассказывала актриса Лили Коллинз.