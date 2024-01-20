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Зірка "Емілі у Парижі" потрапила у реанімацію: що відомо

Субота 20 січня 2024 09:31
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Зірка "Емілі у Парижі" потрапила у реанімацію: що відомо Ешлі Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк зізналась, що перенесла важку хворобу. Акторку госпіталізували із септичним шоком, що розвинувся на тлі тонзиліту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ешлі Парк потрапила у реанімацію

За словами зірки, її стан був критичним і їй довелося провести тиждень у реанімації.

Інфекція зачепила внутрішні органи, проте наразі вона почувається краще.

Зірка &quot;Емілі у Парижі&quot; потрапила у реанімацію: що відомо

Зірка &quot;Емілі у Парижі&quot; потрапила у реанімацію: що відомо

Ешлі Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я вдячна, що моє здоров'я покращилося, незважаючи на те, що мені спочатку говорили", - заявила Парк, подякувавши своєму партнеру Полу Форману за підтримку і турботу.

"Ти заспокоював мої страхи і був зі мною в машинах швидкої допомоги, трьох зарубіжних госпіталях, протягом тижня в реанімації, у страшних приймальних відділеннях, під час нескінченних сканувань, тестів і уколів, нестерпного болю і такого хаосу", - написала актриса.

Вона також подякувала лікарям і медсестрам, які працювали невтомно і допомагали їй, зокрема з перекладом.

До слова, Парк захворіла під час поїздки до Таїланду.

Зірка &quot;Емілі у Парижі&quot; потрапила у реанімацію: що відомо

Ешлі Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я не наважувалася поділитися тим, що відбувалося, оскільки я все ще перебуваю в муках одужання... але тепер я знаю, що я в безпеці по той бік від найгіршого", - додала артистка.

Ешлі зізналася, що шкодує, що останнім часом мало спілкувалася з багатьма людьми у своєму житті.

Зірка &quot;Емілі у Парижі&quot; потрапила у реанімацію: що відомо

Ешлі Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я люблю вас усіх. Я одужую і обіцяю, що зі мною все буде добре", - наголосила вона.

Зазначимо, що Парк у червні 2023 року виповнилося 32 роки. Окрім проєкту «Емілі у Парижі», вона відома своїми ролями у серіалі "Вбивства в одній будівлі", "Сварка", а також фільмах "Список містера Ма» і "Божевільна поїздочка".

Раніше Катерина Тишкевич зізналася, чи буде судитись з лікарнею, через яку стався сепсис.

Також вона розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні.

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